Así es la vida de Rafi, el hijo de Rafa Camino que es amante de los toros: la gran lección de su abuelo y su triunfo en la radio

El pasado martes 1 de octubre de 2024 no cabía un alfiler en la iglesia del Espíritu Santo, en Madrid. Familiares y amigos del respetado y laureado torero Paco Camino se dieron cita para recordarlo en una misa funeral que nadie quiso perderse. Ese día, el dolor se sazonó con las anécdotas y con las remembranzas de los hitos que logró Camino, que no fueron pocos.

Fue el pasado 29 de julio cuando Francisco Camino Sánchez fallecía, a los 83 años. La gran figura del toreo y la ganadería perdía la vida tras afrontar una larga enfermedad. La capilla ardiente se instaló en Sevilla, su tierra natal, y posteriormente se celebró una misa en Arenas de San Pedro, en Ávila, donde residía en su finca Los Caminos.

Paco se fue "envuelto en amor", rodeado de sus tres hijos, Rafael Camino Sanz (55) -el más célebre-, Marián y Francisco Javier. Más allá de los vástagos de Paco Camino, especial mención se merecen los nietos. El papel de abuelo lo disfrutó Paco mucho. Hay un nieto al que estaba unidísimo y con el que compartía tiempo y sabiduría: Rafael Camino Álvarez (20).

Rafael Camino hijo, en una fotografía de sus redes sociales.

"Paco no era un abuelo al uso, no era aquel que recuerdas llevándote al fútbol o comiendo con él. Era más el abuelo que te quería aleccionar". Quien entona este enunciado en Vanitatis es Rafael -Rafi Jr., como lo llaman-, el hijo de Rafa Camino y Natalia Álvarez.

Camino Álvarez es el orgullo de su padre y siente la misma pasión por los toros. No en vano, Rafa hijo tiene su propia tertulia de radio para jóvenes taurinos. El espacio se llama La tienta, y lo presenta junto a su amigo Curro Tejerina. Desde pequeño, ha toreado en tentaderos, a pesar de que a Natalia Álvarez, su madre, ninguna gracia le ha hecho nunca.

Rafael Camino Álvarez en una plaza de toros.

Un día quiso ser torero y dedicarse de pleno a ello. Seguir la estela familiar, el legado, el ejemplo, pero, finalmente, optó por enfocar el toreo como un hobby. "Sólo el imaginarme el dolor y el miedo que podría sentir mi madre hizo que dejase atrás mi sueño de ser torero", ha recordado ahora Rafael hijo.

Rafi y Natalia, que se casaron en 2001 en la Catedral de Oviedo, decidieron divorciarse tiempo después. Este es un capítulo complicado en la vida de Rafi. La exdupla libró una guerra judicial en relación a la manutención de su hijo. Un contencioso que ha provocado que hoy en día su relación esté basada, únicamente, en el bienestar de su vástago en común.

Al margen de este litigio se encuentra el hijo de ambos. Un joven estudiante de Derecho que vive con pasión la tauromaquia. "Estudio Derecho y Administración de Empresas en la universidad Cardenal Cisneros de la Complutense, me gustaría opositar a Fiscal y en mis ratos libres lo que más disfruto es en los toros aunque el fútbol también me va", manifestó en ABC.

Y añadió: "Me encanta torear en el campo pero mi madre lo pasa fatal y por eso intento ocultárselo cada vez que voy".

En aquella charla, Rafa habló de cómo encajó la separación de sus padres: "Tenía 6 años, pero sí recuerdo el día exacto que se separaron. Esas fechas te marcan, pero tuve suerte de que fuera muy pequeño ya que en la adolescencia hubiera sido más duro. Tengo en la memoria el día que mi madre me lo anunció. No acababa de entender muy bien lo que iba a pasar, si vería menos a mi padre o me iba a abandonar… Con el tiempo entendí de qué iban las cosas y lo llevé bastante bien".

Confirman a EL ESPAÑOL que Rafita está enamorado de una joven con la que lleva varios años de relación. Ella se llama Ana y Rafa sueña con casarse con ella. "No tengo dudas de que es el amor de mi vida", ha aseverado en Vanitatis.

La actual vida de Rafi

El pasado mes de agosto, con motivo de la muerte de su padre, EL ESPAÑOL pudo actualizar cómo es la vida de Rafi Camino. Desde hace unos años, Camino hijo vive en Ávila, en Arenas de San Pedro, en una finca que perteneció a su padre. Mantiene a los amigos de toda la vida y sigue muy vinculado al mundo del toro.

Allí ejerce de ganadero y se ocupa de la explotación agraria. Aseveran que Camino tiene un negocio muy "próspero". En otro orden de cosas, Rafi y su padre, Paco, estaban muy unidos, "hablaban mucho por teléfono", y para Rafi la opinión de su padre era importantísima.

Rafi Camino junto a su hijo, Rafael, en una imagen tomada tras el deceso de Paco Camino. Gtres

A pesar de que Paco Camino se separó de su madre, María de los Ángeles Sanz, ni Rafi ni sus hermanos -Marián y Francisco Javier- notaron en exceso este quiebre sentimental. Tampoco les afectó en su relación paternofilial el hecho de que el legendario torero rehiciera su vida con la que fue su última mujer, Isabel Sánchez-Flor.

"Para ellos -los hijos-, lo estupendo es que su padre hubiera seguido con su madre, pero lo vivieron con gran normalidad", sostiene quien está capacitado para hacerlo. Conviene puntualizar que Isabel fue la mujer que estuvo al lado del diestro en sus últimos años de vida.

Con ella Paco Camino contrajo matrimonio en 1994 y mantuvo una vida en el campo, alejado del foco mediático. Salvo por algún encuentro familiar, el diestro no solía aparecía públicamente. Sánchez-Flor fue la tercera mujer de Paco Camino. Antes de que ella llegara a su vida, estuvo casado con Norma Gaona y María de los Ángeles Sanz, esta última es la madre de Rafi, Marián y Francisco Javier.