Sabemos dónde estaba y qué hacía Rafi Camino horas antes de fallecer su padre: su nueva vida y un próspero negocio

Rafael Camino Sanz (55 años), más conocido en los medios de comunicación y en su entorno más próximo como Rafi, ha recibido en las últimas horas una de las noticias más duras y difíciles de su vida: la muerte de su padre, guía y referente, Paco Camino, a los 83 años tras un tiempo delicado de salud.

En la madrugada del pasado martes, 30 de julio, el diestro sevillano, uno de los más importantes de la historia de la tauromaquia, perdía la vida en el Hospital de Navalmoral de la Mata, Cáceres, donde se vio obligado a ingresar en sus últimos días a causa de una complicación en su renqueante estado de salud. La esperanza, cuentan a EL ESPAÑOL, no se perdió en ningún momento.

Eso sí, las últimas horas de vida de Paco Camino fueron duras y se previno a la familia. "Él estaba pachucho. Yo lo estaba esperando", admitió Rafi ante las cámaras de Europa Press. Así es: la familia de Paco lo arropó hasta su último hálito de vida y deslizan que murió "envuelto en amor". El que le brindó su última mujer, Isabel Sánchez-Flor, y sus tres hijos, Rafael, Marián y Francisco Javier.

Rafi Camino, junto a un amigo, este pasado 30 de julio, en Camas, Sevilla.

EL ESPAÑOL ha podido conocer dónde estaba y qué hacía Rafi Camino horas antes del fallecimiento de su progenitor. En concreto, este medio está en disposición de confirmar que el diestro, alejado del papel couché y de la primera línea mediática, decidió despejarse el pasado domingo, 28 de julio, en uno de sus bares de confianza en Arenas de San Pedro, el municipio de Ávila donde vive.

Rafi, en torno a las ocho de la tarde del citado día, estuvo tomando algo, en solitario, en la barra del establecimiento El Rincón de la Plazuela, uno de los más emblemáticos del pueblo. De acuerdo a los datos que maneja este periódico, Camino es un habitual de este local, al que suele acudir con frecuencia. Este medio ha podido saber que en Arenas de San Pedro se le guarda un gran cariño a Rafi.

Lo definen como un hombre de "grandes valores" y es uno de sus vecinos más ilustres. Rafael Camino Sanz es "madrileño de nacimiento pero arenense de corazón", como se reconoció desde el Ayuntamiento del mencionado pueblo el pasado año, cuando Rafi fue el encargado de dar el pregón de las fiestas. Una fuente de total solvencia explica que en Arenas Rafi es feliz y "vive en paz".

Desde hace unos años, Camino hijo vive en este enclave de Ávila, en una finca que perteneció a su padre. Mantiene a los amigos de toda la vida y sigue muy vinculado al mundo del toro. Allí ejerce de ganadero y se ocupa de la explotación agraria. Aseveran que Camino tiene un negocio muy "próspero".

En otro orden de cosas, Rafi y su padre, Paco, estaban muy unidos, "hablaban mucho por teléfono", y para Rafi la opinión de su padre era importantísima. A pesar de que Paco Camino se separó de su madre, María de los Ángeles Sanz, ni Rafi ni sus hermanos -Marián y Francisco Javier- notaron en exceso este quiebre sentimental.

Tampoco les afectó en su relación paternofilial el hecho de que el legendario torero rehiciera su vida con la que fue su última mujer, Isabel Sánchez-Flor. "Para ellos -los hijos-, lo estupendo es que su padre hubiera seguido con su madre, pero lo vivieron con gran normalidad", sostiene quien está capacitado para hacerlo. Conviene puntualizar que Isabel fue la mujer que estuvo al lado del diestro en sus últimos años de vida.

Con ella Paco Camino contrajo matrimonio en 1994 y mantuvo una vida en el campo, alejado del foco mediático. Salvo por algún encuentro familiar, el diestro no solía aparecía públicamente. Sánchez-Flor fue la tercera mujer de Paco Camino. Antes de que ella llegara a su vida, estuvo casado con Norma Gaona y María de los Ángeles Sanz, esta última es la madre de Rafi, Marián y Francisco Javier.

Por otro lado, el historial amoroso de Rafi Camino es amplio -se le ha relacionado con Samanta Fox (58), Lara Dibildos (52) o Carmen Morales (53)-, pero, sin duda, la persona que más ha marcado su vida es Natalia Álvarez, la madre de su único hijo, también llamado Rafael.

Rafi Camino junto a su madre, Mari Ángeles Sanz, en Madrid, en 2023. Gtres

Rafael hijo -también le gusta que lo llamen Rafi- es el orgullo de su padre y siente la misma pasión por los toros. Rafa hijo tiene su propia tertulia de radios para jóvenes taurinos. Torea en tentaderos a pesar de que a Natalia Álvarez, su madre, "no le hace mucha gracia el asunto". Rafi y Natalia, que se casaron en 2001 en la Catedral de Oviedo, decidieron divorciarse tiempo después.

Este es un capítulo complicado en la vida de Rafi. La exdupla libró una guerra judicial en relación a la manutención de su hijo. Un contencioso que ha provocado que hoy en día su relación esté basada, únicamente, en el bienestar de su vástago en común. Al margen de este litigio se encuentra el hijo de ambos, Rafael Camino Álvarez. Un joven estudiante de Derecho que vive con pasión la tauromaquia.

"Estudio Derecho y Administración de Empresas en la universidad Cardenal Cisneros de la Complutense, me gustaría opositar a Fiscal y en mis ratos libres lo que más disfruto es en los toros aunque el fútbol también me va", manifestó en una interviú en ABC, hace un año. Y añadió: "Me encanta torear en el campo pero mi madre lo pasa fatal y por eso intento ocultárselo cada vez que voy".

En aquella charla, Rafita habló de cómo encajó la separación de sus padres: "Tenía 6 años, pero sí recuerdo el día exacto que se separaron. Esas fechas te marcan, pero tuve suerte de que fuera muy pequeño ya que en la adolescencia hubiera sido más duro. Tengo en la memoria el día que mi madre me lo anunció. No acababa de entender muy bien lo que iba a pasar, si vería menos a mi padre o me iba a abandonar… Con el tiempo entendí de qué iban las cosas y lo llevé bastante bien".

Confirman a EL ESPAÑOL que Rafita está enamorado de una joven con la que lleva varios años de relación. La relación entre el joven y su padre es estupenda y pese a que Rafael hijo vive en Madrid viaja siempre que puede a Arenas de San Pedro y pasa temporadas con su padre.

El apoyo de Marián

Cuentan a este medio que Rafi y su hermana Marián tienen una gran relación. Están profundamente unidos. Marián, la única hija mujer del diestro y quien profesionalmente se dedica a la moda, le ha dado, en las últimas horas, el adiós a su progenitor a través de las redes. "Mi maestro se fue... Descansa, papá", ha expresado en una tierna instantánea de ambos.

Su última publicación en redes está fechada el 21 de julio y en la instantánea aparecen Marián y Rafi, felices en el campo: "Me falta mi hermano mayor que está en el cielo. Y el pequeño, que no estaba en ese momento". Francisco Javier, cabe destacar, mantiene una vida más discreta, alejado de los focos. Respecto a Marián, cabe destacar que tiene dos hijos, Álvaro y Alejandra, que a su vez eran nietos de Paco Camino.