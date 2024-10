Las enigmáticas reflexiones de Fernando Marcos, pareja de Maite Zaldívar: "Lo que me importa es lo que construyo"

Están a punto de cumplirse dos semanas del fallecimiento de Julián Muñoz tras una larga lucha contra un cáncer de pulmón que le había obligado a pasar por el hospital en repetidas ocasiones en este último año. A su lado siempre estuvieron sus dos hijas, Eloísa y Elia, y también su mujer, Maite Zaldívar (67 años).

A pesar de que la familia estuvo durante años separada por motivos personales, la enfermedad del exalcalde de Marbella les volvió a unir hasta el final. Quien también estuvo a su lado, aunque de una manera discreta, fue Fernando Marcos (55), actual pareja de la hostelera y que fue un apoyo fundamental en la sombra.

El empresario andaluz, aunque evita hacer declaraciones ante los medios de comunicación, se muestra muy abierto en sus redes sociales, donde comparte reflexiones, pensamientos y también manda alguna que otra indirecta a aquellos que le critican.

Eso es precisamente lo que ha hecho este sábado, 5 de octubre, en su perfil de Instagram, donde acumula más de 6.000 seguidores. En una imagen en la que se le puede ver trabajando con la playa de fondo, ha escrito un extenso texto en el que se muestra muy claro ante las críticas.

"He escuchado a personas criticar desde la comodidad de la inacción o simplemente la ignorancia. Es fácil señalar los defectos de quienes están luchando por algo, cuando no se entiende el esfuerzo detrás. Yo no respondo a esos críticos, porque al final, lo que realmente importa es lo que construyo, no lo que ellos dicen. Prefiero seguir avanzando mientras ellos se desgastan en sus comentarios vacíos", escribe molesto.

Y añade: "Además, ¿por qué gastar un segundo de tu tiempo en explicar nada a nadie que no tiene la más mínima intención de cambiar su postura?". Aunque no señala a qué tipo de críticas se refiere, se entiende que son a las recibidas por lo sucedido dentro del núcleo familiar estos últimos meses y es una realidad que sólo ellos saben lo que ha ocurrido en el clan.

Fernando Marcos y Maite Zaldívar en el funeral de Julián Muñoz. Gtres

Cabe recordar que fue el pasado mes de enero cuando Maite Zaldívar y Julián Muñoz volvieron a darse el 'sí, quiero' después de dos décadas separados y con un proceso judicial de por medio por el caso Malaya.

En las últimas semanas, Fernando Marcos ha estado compartiendo enigmáticos mensajes en esta red social. Hace solo cinco días señalaba a aquellos que estaban contra él: "Deja que sigan subestimándote, que sigan creyendo que saben más que tú. Tu éxito no necesita espectadores ni aprobación, solo resultados. Al final, será sus propias palabras las que los delaten".

Siempre en la sombra de la familia Muñoz Zaldívar, el empresario ha demostrado ser un gran apoyo para todos ellos. De hecho, fuentes cercanas afirman que fue él quién consiguió que la familia volviese a reunirse. EL ESPAÑOL, además, conoció cuál fue el recado que el exedil de Marbella le dio a la pareja de su mujer: que cuidase a su familia cuando él no estuviese.