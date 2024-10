Fernando Marcos, pareja de Mayte Zaldívar, reaparece y envía un rotundo mensaje: "El tiempo ubicará a cada cual"

El pasado 24 de septiembre siempre será un día negro, aciago y para olvidar en la familia Muñoz Zaldívar: Julián Muñoz perdía la vida a causa del cáncer de pulmón que padecía. El exedil de Marbella dejaba a una familia rota y deshecha, encabezada por su viuda, Mayte Zaldívar (67 años), sus hijas, Elia y Eloísa, y sus nietos.

Tras este deceso, mucho se ha especulado sobre la figura del exregidor y hay una cuestión que ha sobrevolado los platós: ¿dónde están los 46 millones de euros que Julián, presuntamente, ocultó y nunca devolvió a Marbella? Se ha llegado a señalar, incluso, que este montante podría estar fuera de España.

En esa línea de especulación, se ha cuestionado el hecho de que, el pasado mes de enero, Julián y Mayte contrajeran matrimonio. Un enlace que llamó la atención de propios y extraños, pues, al menos no se había informado de lo contrario, Zaldívar continuaba su relación amorosa con Fernando Marcos, el hombre con el que sale desde 2003.

Marcos siempre se ha mantenido en un discretísimo segundo plano a nivel mediático, un perfil bajo en el que se ha sentido cómodo. A nivel público casi no se le ha escuchado la voz, salvo cuando en 2018 decidió enrolarse en el concurso selvático de Supervivientes. Eso sí, este extremo de recogimiento no quita para que Fernando se desahogue y hable, aunque sea a través de sus redes sociales.

Es lo que ha hecho -en dos ocasiones- en las últimas horas. Primeramente, junto a un amanecer en la playa del Cable -muy conocida en Marbella-, una mochila de excursionista y una cantimplora, Marcos postea lo que sigue, a priori, en respuesta a aquellos que "subestiman" y se creen que "saben más que tú".

"Deja que sigan subestimándote, que sigan creyendo que saben más que tú. Tu éxito no necesita espectadores ni aprobación, solo resultados. Al final, serán sus propias palabras las que los delaten. Tic tac... El tiempo ubicará a cada cual. Sigue trabajando duro", escribe el también empresario. Acto seguido, su muro se ha llenado de mensajes de apoyo y comprensión.

Algunos de ellos, dicen así, en referencia a su historia de amor con Mayte: "Mi Fer lleva el éxito en la frente. Guapísimo. Estupendo. Gran ser humano. Honesto. Trabajador. Leal", "Eres tú simplemente, que no te afecte en nada", "21 años, con eso se responde todo. En lo bueno y en lo malo, callando muchas bocas. Seguid siendo muy felices y al que no le guste que no mire".

Mayte Zaldívar y Fernando Marcos, paseando por Marbella, hace unos meses. Gtres

Después del primer post, esta mañana de miércoles, 2 de octubre, Fernando ha vuelto a volcar en su red una reflexión igual de profunda que la anterior: "Buenos días, miércoles. Muchos se han burlado de lo que sueño, como si sus limitaciones fueran las mías. Mientras ellos se estancan en lo seguro, yo sigo empujando mis propios límites".

Y remacha: "Cuando logre lo que parecía imposible, serán ellos los que tendrán que preguntarse por qué nunca lo intentaron. Mi visión no es para ser comprendida por todos, y está bien, no necesito validación de aquellos que no se atreven a soñar en grande".

Quien lo conoce dice de Fernando es un hombre tremendamente justo y que tolera mal las informaciones que "sólo buscan expandir la mentira", como manifestaron a EL ESPAÑOL hace unos días.

El día del entierro de Julián, Rappel (79), íntimo de la familia, defendió la figura y el honor de Marcos: "Él ocupa un papel muy importante; quiere mucho a Mayte, ha querido mucho a Julián y él se ha sentido muy querido por ellos. Es un miembro más de la familia. Es que... ¡sois gente joven, tendríais que ser más modernos!".

Y agregó: "Si una persona quiere a otra y se integra en la familia... Llámalo socio de la familia, pero es un socio importante, porque quiere mucho a Mayte".