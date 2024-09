Adrián Lastra y Clara Chaín rompen definitivamente tras cuatro años de relación: "Incluso los minutos pesan"

La vida de Adrián Lastra (40 años) durante este año no ha sido, ni muchísimo menos, un camino de rosas. El afamado actor ha tenido que dejar a un lado todos los proyectos que tenía pendientes durante este año tras varios reveses de salud.

Hace unos meses, era él mismo quien utilizaba sus redes sociales como medio para mostrar una fotografía con la que mostraba el preocupante estado en el que se encontraba, ingresado en el hospital tras sufrir un 'aparatoso' accidente de moto por el que había tenido que ser operado de urgencia.

Ahora, la vida parece que no da tregua al intérprete de Velvet, pues tras sonados rumores, finalmente, se ha confirmado la ruptura con Clara Chaín (26), su pareja desde hace más de cuatro años y, de nuevo, han utilizado las redes para manifestar públicamente cómo se sienten en este delicado momento.

Fue unos días atrás cuando el propio Lastra compartía un stories en Instagram que rezaba lo siguiente: "Nunca he sido de poner mis mierdas para la galería, pero me apetecía decir como me sentía. Hay veces que los días se hacen duros pero hay días que son más duros que otros. Incluso los minutos pesan", comenzaba el escrito.

"Siempre me muestro como 'Adri, qué bien lo llevas', pero el Adri de verdad lleva la procesión por dentro. No me gusta mostrar las 'mierdas', porque no es cuestión de dar ni pena, ni lástima, ni mucho menos hacer esto por 'likes'. Sólo quería gritar el susurro de la fragilidad. Ahora si, mañana será más y mejor y poco a poco, a intentar bailar la vida", finalizaba el emotivo comunicado.

Clara, por su parte, también se ha mostrado completamente desconsolada, lo que deja entrever que tampoco están siendo unos días fáciles para ella. "Buenas noches. Me parece surrealista tener que está poniendo estos mensajes por aquí", comenzaba relatando la aragonesa.

Adrián Lastra en un 'stories' de Instagram. null

"Están siendo unos días muy duros para mí y quería pasar este momento de la forma más discreta posible. Pero me están llegando mensajes con rumores e historias muy locas que por supuesto no son verdad. No sé si reírme o llorar, de verdad", continuaba diciendo la actriz. Además, aprovechaba la oportunidad para desmentir que el motivo de la ruptura estuviese vinculado a la existencia de una tercera persona: "No estoy con nadie. Y no hay nada más de lo que ya habéis leído. Por favor, dejad de inventar. Esto nos hace más daño. Gracias", terminaba diciendo Clara.

Unos reveladores escritos que bien apuntaban a una posible ruptura entre Adrián y Clara Chaín y que confirmaba Cuore hace apenas unas horas. "El estar en distintos puntos vitales y tener objetivos diferentes les habría llevado a tomar la decisión de separarse", citaba el mencionado medio.

Hay que remontarse al año 2020 cuando una joven Clara Chaín comenzaba su relación con el reconocido actor, quienes hicieron público su amor a través de las redes sociales: "Una de las personas más especiales que he conocido en toda mi vida. Gracias por mirar cómo miras, por vivir de una forma tan valiente y sobre todo, gracias por querer de esa forma. Te quiero mucho y me encanta decirlo en voz alta", escribía la actriz.

Y es que la diferencia de edad -se llevaban más de 14 años- parecía no ser un problema en su relación y fueron numerosas las instantáneas que compartían disfrutando de viajes de ensueño en Miami, Nueva York o Tailandia, donde la pareja pasó sus últimas vacaciones y, a tenor de las imágenes que publicaron, nada hacía presagiar este amargo final.