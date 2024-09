Patricia Pérez, el mejor apoyo de Luis Canut en su dura enfermedad: "Nunca me dejó. Ella me salvó la vida"

En marzo de 2023 una de las noticias más duras llegaba a la vida de Patricia Pérez (50 años). Tras repetidas visitas al médico, a su marido, Luis Canut, le diagnosticaron una meningitis criptocócica y optó por centrarse en su plena recuperación, dejando a un lado su trabajo.

Después de varios meses alejado del foco público, EL ESPAÑOL logró inmortalizar a Luis, de la mano de su mujer y ayudado por un bastón, paseando por las calles de Madrid. Y es que, aunque ya utilizó sus redes sociales hace unos días para confesar que se había afiliado a la ONCE, lo cierto es que el valenciano parece haber encontrado en ellas una especie de diario.

Ahora, con secuelas aún por la enfermedad, Luis Canut se ha abierto en canal a través de las redes sociales para confesar la importancia que ha tenido su mujer Patricia a lo largo de este duro y hastío proceso de adaptación a su nueva normalidad.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de luiscanut (@luiscanut)

"A través de este vídeo quiero daros las gracias. Estoy abrumado de todo el cariño que me habéis dado. Han sido momentos muy difíciles pero cualquier comentario me ha llegado y servido para coger fuerzas de donde ya no tenía", comenzaba el vídeo compartido por Luis en su perfil de Instagram.

Aunque a lo largo de este periodo en el que la enfermedad se ha apoderado del valenciano han sido varias las ocasiones en las que ha dedicado unas bonitas palabras a su mujer, lo cierto es que Luis ha querido resaltar una vez más el papel de su mujer en el proceso de su enfermedad.

"Me gustaría resaltar una figura fundamental que es la figura del cuidador. Está muy poco reconocido y muchas veces es el salvavidas de los enfermos. En mi caso tiene nombre y se llama Patricia Pérez. Es un papel muy duro de llevar que te cae del cielo y nadie te enseña, pero tienes que manejarlo de la mejor forma posible".

Patricia Pérez y Luis Canut en un paseo por Madrid, el pasado mes de julio. EL ESPAÑOL

Consciente de la suerte que ha tenido de vivir una enfermedad tan grave, Luis Canut ha seguido dedicando la publicación a la que es su mujer desde hace más de 20 años. "A veces no somos lo suficientemente agradecidos con ellos. Yo lo he vivido con Patricia. Mi enfermedad era muy grave y ella hizo que yo no lo viviera así. Estaba en otro planeta. Quien lo vivió minuto a minuto fue Patricia, completamente sola y de forma interna".

Siguiendo por la misma línea, el valenciano ha querido confesar todo lo que llegó a hacer Patricia para que él viviera la enfermedad de la forma más sencilla posible. "Nunca me dejó. Me salvó la vida y me creó un entorno en el que yo no sentía enfermo. Es más, si yo pienso en el año pasado, solo puedo tener buenos recuerdos gracias a ella".

Enseguida, personalidades más que reconocidas de la esfera pública de nuestro país se hacían eco del emotivo vídeo y no han dudado en reflejar sus sentimientos en él. La actriz Clara Lago (34) puntualizaba que "no existen palabras en el diccionario para describir este vídeo" y Máximo Huerta (53), por su parte, ha posteado "un abrazo enorme".

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de luiscanut (@luiscanut)

Hace unas semanas, Patricia Pérez respondió a sus followers sobre cómo evolucionaba su marido. "Va mejor, es mucho más independiente. No, no ve mejor. Dentro de la baja visibilidad que tiene, le han salido cataratas, así que todavía ve peor", aseguró, para añadir: "Esto es muy lento y de hecho hasta finales de año no estará dado de alta. Todo lo que tiene que ver con el cerebro es pico y pala las 24 horas del día".

La presentadora, ya con su marido más adaptado a esta nueva realidad, ha podido recuperar los proyectos profesionales que tenía pausados a causa de la enfermedad de Luis. Además de ser colaboradora fija en el programa ¡De Viernes!, la gallega también es un rostro habitual en TardeAr. Asimismo, ha vuelto a poner en marcha sus consultas de Nutrigenética tanto a través de redes sociales como de forma presencial.