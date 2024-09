Esther Doña, enamorada de nuevo: descubrimos a Joao, el empresario portugués que le ha devuelto la ilusión

Esther Doña (46 años) está feliz y enamorada. Dos años después de su polémica y comentadísima 'boda interruptus' con el juez Santiago Pedraz (66), la que fue marquesa de Griñón ha vuelto a confiar en el amor. Tal y como se ha asegurado en las últimas horas en distintos programas de televisión, hasta la fecha Doña se había resistido a enamorarse; no quería y tampoco confiaba.

No obstante, eso ha cambiado. Acostumbrada a publicar en su red social Instagram -donde atesora 40.500 seguidores- sólo fotografías de ella y de su mascota, Chloé, en los últimos días Esther ha posado junto a un misterioso hombre, con el que ha viajado a las Islas Azores para asistir a una boda. "Primera vez en Azores, primera boda aquí, recibir el ramo de la novia", ha posteado ella.

Ha publicado Doña este post junto a una imagen en la que el hombre que la acompaña le besa amorosamente en la mejilla y ella sonríe, tímida y arrobada. Los rumores de un posible romance se desataron. Y Esther ha dado un paso al frente a nivel público. "Sí, estoy enamorada y somos pareja desde hace unos meses", ha manifestado la que fue mujer de Carlos Falcó en Vanitatis.

[Esther Doña y el juez Pedraz, un año de su 'boda interruptus': del WhatsApp del adiós a la paternidad de él]

La publicación de Esther Doña en las Islas Azores, durante la boda a la que asistió con Joao.

Pero, ¿quién es el hombre que ha enamorado a Esther Doña y con el que ha disfrutado en el paradisíaco archipiélago en el Atlántico? Libertad Digital lo ha descubierto. El hombre que acompaña a Esther se llama Joao, es un empresario portugués y tiene 41 años. Joao, además, es padre de dos hijos. Tal y como se ha publicado, Joao es un enamorado de España.

Casi tanto como Esther de Portugal. De hecho, sus redes sociales han dado buena cuenta de los viajes de la que fue pareja sentimental del juez Pedraz. Tras la boda a la que asistieron juntos, Esther y Joao pusieron rumbo a Portugal. En concreto, a Comporta, donde se han alojado en el impresionante Sublime Hotels. Cuentan las crónicas que Esther y Joao se compenetran a la perfección.

Les encanta viajar y es lo que han hecho desde que inicieran su historia de amor antes del verano. De acuerdo a la información que se ha manejado en el espacio Y ahora Sonsoles, este pasado martes, 3 de septiembre, la feliz y flamante pareja tiene pensado acudir a su primer acto público, en una suerte de confirmación de su romance.

Joao acompañará a Doña a la entrega de unos premios que se celebran en Sevilla la semana que viene. Sea como fuere, es innegable que Esther Doña ha pasado página y ha dejado atrás uno de los episodios más duros y difíciles de su vida desde el fallecimiento de Carlos Falcó y su truncada relación amorosa con el juez Pedraz.

Esther Doña y el juez Santiago Pedraz en un acto público en Madrid, en junio de 2022, meses antes de anunciar su boda. Gtres

Conviene recordar que tras un año de relación, Esther y Santiago daban el importante paso de sellar sus vidas para siempre en agosto de 2022. En un excepcional reportaje fotográfico -se trató del gran salto al papel couché del influyente magistrado-, los dos se deshacían en ilusión y en proyectos en común.

"Será el año que viene, ya que este año no nos da tiempo a organizar todo. Nos encantaría que fuera a principios de verano, pero aún es sólo un deseo. Lo único que tenemos claro es que la idea es celebrar la boda en Madrid", manifestaron. La sorpresa llegó cuando, minutos después de lanzar a la venta la revista, el entorno de Pedraz lo desmentía, añadiendo que su romance con Doña llevaba semanas finiquitado.

Pedraz había roto su relación y, por consiguiente, cancelado su boda, mediante un mensaje de WhatsApp. "Esther ha cambiado. Ya no es la persona de la que me enamoré. Es muy doloroso, muy triste", explicó Santiago Pedraz sin querer entrar en mayores detalles. Contundente, aseveró que la relación llegó a su fin y que no había marcha atrás en su decisión. "No voy a volver con Esther. No quiero hablar con ella", añadió.

Con el pasado del tiempo, los sentimientos fueron acoplándose y ambos, por separado, tomaron las riendas de su vida. El 15 de febrero de 2023 se hizo público que el juez estaba de nuevo enamorado de una mujer llamada Elena Hormigos. En noviembre de 2023, la dupla dio la bienvenida a su primer hijo en común, Jacobo.