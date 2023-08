Esther Doña y el juez Pedraz, un año de su 'boda interruptus': del WhatsApp del adiós a la paternidad de él

El 24 de agosto de 2022 no había pareja de enamorados más feliz y plena que la formada por la marquesa viuda de Griñón, Esther Doña (45 años), y el reconocido juez Santiago Pedraz (64). Ese caluroso día, ambos posaban, vía exclusiva, en la portada de una revista del corazón para anunciar, excelsos, su inminente boda.

Esther Doña y Santiago Pedraz iniciaron un ferviente romance en el verano de 2021 que dejó en shock a todos los lectores de ¡HOLA!, la revista que confirmó que lo suyo era más que una amistad. Paseos por la capital, un yate en Ibiza y una exposición en redes sociales nunca antes vista para una persona con el rango que él desempeña.

Doña y Pedraz se conocían por el marido de ella, el recordado marqués de Griñón, que falleció de Covid en marzo de 2020, en la primera ola de la pandemia. Su afecto previo al amor quedó demostrado con las imágenes publicadas por la exmodelo en su libro, La vida de un gran hombre a través de mis ojos.

[Desvelamos el mensaje de WhatsApp con el que el juez Santiago Pedraz rompió con Esther Doña]

Esther Doña y Santiago Pedraz en un evento público en Sevilla, en abril de 2022. Gtres

Tras un año de relación, Esther y Santiago daban el importante paso de sellar sus vidas para siempre. En un excepcional reportaje fotográfico -se trató del gran salto al papel couché del influyente magistrado-, los dos se deshacían en ilusión y en proyectos en común.

"Será el año que viene, ya que este año no nos da tiempo a organizar todo. Nos encantaría que fuera a principios de verano, pero aún es sólo un deseo. Lo único que tenemos claro es que la idea es celebrar la boda en Madrid", manifestaron. La sorpresa llegó cuando, minutos después de lanzar a la venta la revista, el entorno de Pedraz lo desmentía, añadiendo que su romance con Doña llevaba semanas finiquitado.

Ahí comenzó una trepidante cronología del desamor. Del compromiso a la ruptura en cuestión de horas. La revista del posado fue la encargada de exponer, negro sobre blanco, cómo se fraguó esa noticia de la boda.

El lunes 22 de agosto, al cierre de la edición, Esther Doña se mostró feliz al confirmar que el anuncio de su boda con Santiago Pedraz estaba a punto de salir. Sin embargo, dos días más tarde, con la revista en los kioscos, el juez se puso en contacto con ¡HOLA!, asombrado por la noticia. "Rompí la relación el pasado 12 de agosto", dijo.

Inmediatamente después, la revista habló con Esther Doña, quien en un primer momento actuó con recelo, pero finalmente acabó por confirmar que Pedraz había roto su relación y, por consiguiente, cancelado su boda, mediante un mensaje de WhatsApp. Pero, ¿qué llevó al juez a tomar esta drástica decisión en tan poco tiempo?

"Esther ha cambiado. Ya no es la persona de la que me enamoré. Es muy doloroso, muy triste", explicó Santiago Pedraz sin querer entrar en mayores detalles. Contundente, aseveró que la relación llegó a su fin y que no había marcha atrás en su decisión. "No voy a volver con Esther. No quiero hablar con ella", añadió.

La marquesa viuda de Griñón y el magistrado, paseando por la calle, enamorados, en febrero de 2022. Gtres

"No voy a hablar mal de ella porque no la quiero perjudicar de ninguna manera, pero hay líneas rojas que no se pueden pasar y ella las pasó. Por eso me planté y rompí y por eso no me voy a mover", apostilló.

Doña, por su parte, también dio su versión a la revista, explicando que si no informó de su ruptura fue porque, en sus propias palabras, estaba convencida de que sería una discusión de tantas, que solucionarían las cosas y volverían a estar tan felices como siempre. "Pensé que sería un arrebato y se le pasaría en unos días", apuntó

En esa línea, Esther desveló el contenido del WhatsApp con el que Pedraz rompió la relación: "Yo lo único que quería decir es que las declaraciones que tenía que hacer ya las he hecho y lo único que quiero puntualizar es que el día 20 de agosto yo recibí un mensaje en el que se me decía 'nuestra relación es imposible, hablamos algún día, cuídate y besos'. Intenté ponerme en contacto con él, no lo conseguí y entonces decidí hablar con su hermano y comentarle a su hermano el mensaje que recibí. Lo único que recibí es otro mensaje que me decía que cómo se me ocurría hablar con su hermano cuando él no le había contado nada a nadie entonces no sé, no entiendo nada".

Con el pasado del tiempo, los sentimientos fueron acoplándose y ambos, por separado, tomaron las riendas de su vida. Que se conozca, Esther Doña continúa soltera, pero el juez ha recuperado la ilusión de la mano de una mujer llamada Elena Hormigos.

Pedraz y Hormigos, al poco de confirmarse el embarazo. Gtres

El 15 de febrero de 2023, Semana llevaba hasta su portada la información de la relación entre Santiago Pedraz y Elena Hormigos, una persona, antes entonces desconocida para el gran público. La mujer que le ha devuelto la sonrisa en el plano amoroso es asesora jurídica y trabaja en el Banco Caminos. Se conocieron, según pudo saber este diario por fuentes de total solvencia, "a través a amigos en común".

Está divorciada y su amor es tan efervescente que incluso se han atrevido a hacerse el mismo tatuaje: el símbolo del infinito con el que, de alguna manera, quieren decir que siempre estarán juntos. La vida y el destino los une más que nunca: la pareja espera un hijo, el primero para ella y el cuarto para el magistrado que abrazará a su bebé cuando haya cumplido la simbólica cifra de 65 años.

Sigue los temas que te interesan