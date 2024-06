Los planes truncados de Luis Miguel y Paloma Cuevas por el ingreso de los padres de ella: los detalles y un gran gesto

Gran susto de salud el que vivió la diseñadora Paloma Cuevas (51 años) hace unos días, cuando sus padres, Victoriano Valencia (93) y Paloma Díaz, se vieron obligados a ingresar en un hospital aquejados de neumonía y Covid-19, respectivamente. Se ha tratado de un contratiempo que ha mantenido a Paloma y a su hermana, Verónica, sumamente preocupadas.

Se especifica a EL ESPAÑOL que en ningún momento revistió excesiva gravedad el estado de ninguno de los progenitores de Paloma, pero que, dada la avanzada salud, sobre todo de Victoriano, la inquietud se apoderó de la, siempre discreta, familia Cuevas Díaz. Finalmente, y de acuerdo a lo publicado por Informalia, Victoriano y su esposa, Paloma, ya han recibido el alta hospitalaria.

Están recuperándose en su casa de Pintor Rosales. Cuentan a este medio que Victoriano Valencia está de "buen ánimo" y que se ha mantenido en todo momento en perfecto estado. Traslada quien está capacitado para hacerlo que Luis Miguel (54), la pareja sentimental de Paloma, se ha mostrado muy preocupado por su suegro, e incluso han llegado a hablar por teléfono.

Paloma Cuevas junto a su progenitor, Victoriano, en una fotografía de archivo. Gtres

Fue la semana pasada, según relatan a este medio, cuando los que fueron suegros de Enrique Ponce (51) ingresaron de urgencia. La evolución de ambos ha sido tan óptima que han recibido el alta antes de lo previsto. Se explica a este medio que este revés de salud en la familia Cuevas ha provocado que los planes de Paloma y su razón de amor, Luis Miguel, se hayan visto truncados.

EL ESPAÑOL confirma ahora, tras el avance de Beatriz Cortázar, que el cantante internacional llegó a España en la mañana del pasado 15 de junio, procedente de Nashville, ciudad de Tennessee, donde dio su último recital el día de antes, 14 de junio.

El Sol de México hizo las maletas y puso rumbo a nuestro país para disfrutar de unos días libres y de descanso antes de arrancar con su apoteósica gira el próximo viernes, 28, en Córdoba, tierra natal de Paloma.

Así las cosas, y así se trasladó a este periódico, entre el pasado día 15 y el 28 de junio de este presente mes Luis Miguel y Paloma Cuevas tenían la intención de disfrutar de un tiempo de asueto y relax. Brevísimos días "en familia", se apuntó escuetamente, antes de que Luis Miguel pusiera rumbo a Córboda para supervisar su recital. Se deslizó como probable que la dupla se desplazase hasta la urbanización La Zagaleta, en Marbella, donde ya se ha escapado en otras ocasiones con total privacidad.

El 'Sol de México', sobre el escenario, en uno de sus shows, en Sunrise, este mes de junio., Gtres

No obstante, la maltrecha salud de los progenitores de Paloma trastocó sus planes y, desde ambos ingresos hospitalarios, la pareja ha estado en Madrid. Paloma y Luis Miguel se han dejado ver con amigos en distintos restaurantes de la capital: esos son los únicos planes veraniegos que han protagonizado. Verán si, más adelante, podrán irse de vacaciones.

Después de estos días en Madrid -se desconoce dónde está pernoctando el artista-, Luis Miguel se enfrenta a una gran vorágine de recitales. Una vez actuado en Córdoba, el hijo de Luisito Rey brillará en otros puntos de la geografía española, como el Estadio de la Cartuja -Sevilla-, Pamplona, Madrid, Murcia, Roquetas de Mar -Almería-, Barcelona, A Coruña, Cádiz, Valencia o Marbella.

En otro orden de cosas, se cuenta a EL ESPAÑOL que Victoriano Valencia, el padre de Paloma, desea acudir al concierto de Luis Miguel en Madrid, en el Estadio Santiago Bernabéu, el próximo sábado, 6 de julio, a las 21:30 horas. Así lo dejó claro desde el principio y todo sigue en pie. Tanto el legendario diestro como su esposa se muestran muy esperanzados de poder asistir.

Valencia ha llegado a asegurar que es su gran ilusión del verano. Por su parte, apunta una fuente de total solvencia que Paloma Cuevas llegará a Córdoba, su tierra natal, este inminente jueves, 27 de junio, un día antes del recital de Luis Miguel, para arroparlo y apoyarlo.

Eso sí, en la línea que ha asegurado la periodista Paloma García Pelayo, es muy probable que las cámaras de las agencias no inmortalicen ni una sola fotografía de la diseñadora. La intención de Cuevas es pasar completamente inadvertida. No en vano, entiende que es la gran noche de Luis Miguel, y no quiere restar ningún tipo de protagonismo a la estrella internacional.

El orgullo por Luis Miguel

Han sido varias las ocasiones en que Victoriano ha hablado maravillas de Luis Miguel, e incluso ha opinado de esa futura y posible boda entre el cantante y su hija. "La boda ya depende de ellos. Él es un muchacho extraordinario en ese aspecto. Yo estoy muy contento porque es un caballero, es un señor y está enamorado, están enamorados. Cuida y quiere mucho a mi hija".

Victoriano Valencia y su mujer, Paloma Díaz, en una imagen reciente, durante la celebración del 93 cumpleaños del diestro. Gtres

En uno de sus últimos actos públicos, el padre de Paloma habló, ilusionado, de la gira musical de Luis Miguel, y manifestó su intención de acudir a todos los recitales: "Iremos a todos porque va a ir a Córdoba, a Barcelona. En Madrid en el Bernabéu está ya dos tardes, dos días, y están agotadas las localidades".

Conviene recordar en este punto que Victoriano y Paloma Díaz fueron un apoyo clave en la vida de su hija, cuando en 2020 se anunció la separación matrimonial de la diseñadora y el diestro de Chiva. Fueron meses muy convulsos a nivel mediático, tiempo en que Cuevas sufrió mucho. A su lado, incondicionalmente, estuvieron ellos, sus padres. Cuando llegó a la vida de su hija, tras tanto sufrimiento, El Sol de México ambos mostraron su inmensa felicidad.