De su jovencísima madre, Sofía, a su laureada hermana, Macarena: quién es quién en la familia de Javier Ambrossi

Francisco Javier García de la Camacha Gutiérrez-Ambrossi, conocido por todos como Javier Ambrossi, acaba de estrenar década y lo hace en su momento vital más dulce y luminoso tanto en el plano profesional como en el personal. 40 flamantes años cumplió este pasado lunes, 24 de junio, y lo celebró un día antes, el domingo 23, con una gran fiesta en su nueva y viral mansión ubicada a las afueras de Madrid.

Al magno evento privado acudieron no sólo amigos como Brays Efe (35), Ana Rujas (35), Álex de Lucas (34), Topacio Fresh (50), la artista drag Carmen Farala (34) o Mía Daniela -La Huesito-, sino que Ambrossi quiso también deleitar a sus 50 invitados con una actuación sorpresa a piano y voz de Mónica Naranjo (50).

A su lado, apoyándolo y queriéndolo, estaba el cincuenta por ciento del infalible tándem de los Javis, es decir, Javier Calvo (33), su pareja desde hace casi 15 años. Y por parte de su núcleo familiar no sólo acudió su razón de amor, sino que también asistieron Sofía Ambrossi (58), madre del protagonista, y Macarena García (36), su laureada hermana junto a su pareja actual, Enric Auquer (36). Pero ¿quién es quién en los Ambrossi?

[Los 40 exitosos años de Javier Ambrossi, el niño que se crió en el Opus Dei y al que sus maestros decían que daba asco]

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Javier Ambrossi (@soyambrossi)

1. Sofía Ambrossi

Sofía Ambrossi es, fundamentalmente, una gran amiga de sus dos hijos. Además de su madre, por supuesto. A los 18 años, Sofía tuvo al primer de los dos, a Javier, y empezó a estudiar Derecho en la Universidad, como cualquier joven a esa edad. Cuatro años después, llegó al mundo su pequeña, Macarena. Según desveló Ambrossi en una entrevista en Planeta Calleja, la separación de sus padres fue extremadamente dura para él.

"Vengo de una familia de adolescentes", declaró. "Mi madre me tuvo con 18 años. La separación de mis padres me afectó muchísimo. De hecho, todas las movidas mentales que tengo vienen de ahí. Aprendí pronto a leer gracias a que mi madre estudiaba derecho, me siento más cercano a mi madre, pero en realidad soy completamente mi padre", reconocía en el formato de Cuatro.

[Los sólidos 13 años de amor de Los Javis: de poner copas en un bar de Chueca a ser una de las parejas más influyentes]

Sofía Ambrossi y sus hijos, Javier y Macarena. Redes sociales

La jovencísima Sofía acabó la carrera de Derecho mientras criaba a Javier y a Macarena y llegó a destacar en su profesión como directiva de un banco. Sin embargo, el universo de las oficinas no terminaba de reportarle felicidad. "Me di cuenta de que llevaba trabajando en bancos 20 años y que era algo que no me encantaba. Prefiero tener menos dinero y menos seguridad, pero ser feliz. Hace dos años y medio decidí decir adiós a la banca y empezar con mis clasecitas de pilates. Antes vivía para trabajar y ahora trabajo para vivir", contó en una entrevista en 2019.

2. Javier García

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Javier García de la Camacha (@javiercamacha)

El padre de Javier Ambrossi se llama Javier García de la Camacha. Si bien se desconocen datos sobre el perfil profesional del progenitor de Javier y Macarena, sí que se sabe la magnífica relación que mantiene con sus hijos, a los que adora. No sólo eso, sino a través de su perfil de Instagram, que ya tiene una década de vida, Javier padre dedica casi el cien por cien de sus publicaciones a compartir momentos con sus dos hijos: Navidad, vacaciones juntos, un almuerzo entrañable con la abuela, un día en el teatro o la celebración de sus éxitos.

"¡Qué cosita más bonita!", dijo sobre su primogénito, Javier, en un post publicado hace 44 semanas en el que ambos aparecían conjuntados con camiseta y polo rojo. A esta imagen, Macarena García respondió con tres emojis con forma de corazón, también rojo, en señal de profundo amor a su hermano mayor y su "papi", como ella lo llama.

3. Macarena García

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Macarena García (@macarenagarciaoficial)

Imposible olvidar la cara de orgullo y emoción de Javier Ambrossi cuando su hermana pequeña, Macarena, en el año 2013 se alzaba con el premio Goya a Mejor Actriz Revelación por su admirable papel en la película Blancanieves. Los ojos vidriosos de Ambrossi aún permanecen en la memoria colectiva al escuchar a su niña pronunciando sus palabras de agradecimiento en su discurso. "A mis padres, que son los mejores del mundo. Y a mi hermanito, que eres el más bueno y que estoy aquí gracias a ti", exclamó García.

11 años después, él presentaría, junto a su novio y Ana Belén (73), la gran noche del cine español. Macarena ha sido la musa de su hermano en todas sus creaciones: de La llamada, la obra de teatro que lleva en cartel diez años, hasta Paquita Salas, ese proyecto que nació siendo muy pequeño y acabó convirtiéndose en una obra de culto para toda una generación. Sin olvidar su último éxito, La Mesías, la obra maestra que ha catapultado a Los Javis a la esfera internacional con permiso de Veneno.