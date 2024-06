Sofía Mazagatos, rota al hablar de la pérdida de su bebé a los ocho meses de gestación: "Di a luz y su corazón ya no latía"

El pasado mes de mayo, Sofía Mazagatos (49 años) acudía a un acto público en La Moraleja, en Madrid, y EL ESPAÑOL pudo charlar con ella. Hace mucho tiempo que la que fue Miss España vive apartada del foco mediático y este medio se interesó, en aquel encuentro, por su deseo de retornar a la televisión y al papel couché. "Pues no lo sé, ya se verá. Dejo que la vida me sorprenda", deslizó entonces.



Y ahora, en efecto, la vida le ha sorprendido con una oferta a la que ha dicho 'sí': ser entrevistada en el programa ¡De Viernes!, en Telecinco. Tras cerca de 10 años fuera de los platós de televisión, Sofía ha regresado. El programa presentado por Santi Acosta (56) y Bea Archidona (40) ha contado con el testimonio de la modelo, quien ha recordado, entre otros pasajes, rota de dolor, el día que perdió a su segunda hija tras ocho meses de gestación.

"Me llegó el instinto maternal a los 40 años y eso sí que es un trabajo a tiempo completo, es algo 24/7. Ahora ya sí que tengo la familia que siempre soñé. Mi segundo embarazo fue un infierno, con ocho meses de gestación di a luz a mi bebé, a mi hija, pero su corazón ya no latía", ha comenzado a explicar la exmodelo, embargada por la emoción y tratando de contener el llanto por momentos.

"Van pasando los meses, pero te das cuenta de que el duelo perinatal es muy complicado, te enfadas con el mundo. Te enfadas con la vida, me enfadé con Dios y perdí la fe. Eso sólo lo saben las mujeres que han pasado por ello. Es, sin duda, el peor momento de mi vida", ha agregado.

"Sin quererlo, mi pequeña Sofía -su hija mayor- también me ayuda porque con ella las lágrimas eran menos. Luché por volver a quedarme embarazada de nuevo, ocho intentos hasta que llegó el milagro a mis 48 años. A veces las cosas no son fáciles, pero hay que luchar por lo que se quiere, ahora ya sí que tengo la familia que siempre he soñado", remacha Mazagatos.

Precisamente, en la entrevista que concedió a EL ESPAÑOL el pasado mes de mayo, Sofía hablaba de la llegada de Amanda a su vida: "Ella es mi segunda hija y ha sido muy deseada y muy querida, con lo cual su llegada ha sido un milagro".

Fue el 28 de junio de 2023 cuando ¡HOLA! reveló que antes de que terminara el año Sofía Mazagatos se convertiría en madre por segunda vez. Entonces, la mencionada publicación mostraba unas imágenes de la exmodelo tras ser fotografiada a la salida del centro al que acudía a hacerse una revisión. "Estamos muy contentos con la noticia. Ha sido un largo y duro camino llegar hasta aquí", aseguraba ella.

Se trata de su segunda experiencia en la maternidad y junto a Tito Pajares. Fue en noviembre de 2015 cuando la exmodelo dio a luz a su primera hija, quien lleva su mismo nombre, Sofía. Hasta entonces se desconocía su relación con el empresario e incluso se llegó a hablar sobre la posibilidad de que fuese madre soltera. Pero nada más lejos de la realidad.

Sofía Mazagatos y Tito Pajares mantienen una relación estable, pese a los rumores que surgieron en 2020 y que el propio empresario desmintió con un comunicado. Siempre habían querido ampliar la familia y en 2018 esperaban con ilusión a su segundo hijo. Pero entonces vivieron, quizá, la situación más dolorosa de sus vidas.

En su octavo mes de gestación, la exmodelo perdió al bebé. Un duro revés que, aunque fue muy difícil de superar, no mermó con sus ilusiones de volver convertirse en padres. Ahora, cinco años más tarde, Sofía Mazagatos vuelve a vivir la ilusión de la maternidad. Lo hace alejada del foco público y centrada en sus proyectos personales.

La ganadora de Miss España 1991 no suele frecuentar actos sociales ni conceder entrevistas. Se mantiene alejada de las redes sociales y son pocas las veces que se le ve públicamente.