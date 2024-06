Ya hay fecha para el gran regreso de Julián Contreras a la vida laboral tras un tiempo cuidando a su padre enfermo

Julián Contreras Ordóñez (38 años) ha anunciado este pasado miércoles, 19 de junio, en su canal de YouTube una feliz noticia: su regreso a la vida laboral, al trabajo, a un medio que le dio grandes satisfacciones, la televisión. Tras varios meses apartado del foco público por decisión propia y para cuidar de su padre enfermo, Contreras Ordóñez retorna con una entrevista muy especial.

Fue en febrero de 2024 cuando Julián acudió por última vez a un medio de comunicación. Asistió en calidad de invitado al espacio ¡De Viernes!, en Telecinco. El hermano de Francisco Rivera (50) se vio en la necesidad de sentarse para enfrentarse a una excasera que le acusó de impago de alquiler.

Ahora, cuatro meses después, el vástago de Carmina Ordóñez retorna a los focos de la televisión. Será entrevistado por Sonsoles Ónega (46) en el programa Y ahora Sonsoles, de Antena 3, este jueves, 20 de junio. "Mañana vuelvo a la televisión... ¿saldrá bien?", titula Julián su directo de este pasado jueves. "Mañana voy a Antena 3, por la tarde, al programa de Sonsoles Ónega", comienza a explicar el televisivo Julián.

Julián Contreras Ordóñez en una imagen de archivo. Gtres

"Hace unos días me llamaron a raíz de todo lo que ha ido ocurriendo este tiempo. Y yo les transmití un poco mi situación y les dije que no me importaba y que accedía a ir al programa encantado. Ha habido -en este tiempo reciente- un problema muy grande. Cuando se cierran los caminos, cuando se colapsan...", ha agregado Ordóñez a modo de reflexión.

Desea contar su verdad, que el mundo sepa su testimonio y sus sentimientos. "No soy una persona belicosa, no voy a ir a señalar a uno y a otro. No es mi intención. Voy a ir allí a contar la verdad. Quiero dar a conocer mi verdad", ha apostillado.

El colaborador de televisión y 'youtuber' en una imagen captada en 2017. Gtres

La vida de Julián Contreras ha copado titulares en los últimos meses por cuestiones judiciales. El hermano de Cayetano Rivera (47) no dudó en acudir a la justicia para restañar su honor tras las acusaciones que recibió. Una mujer lo acusó en un medio de comunicación de intentar "seducir" a su madre para que ésta le alquilase un piso.

Los hechos se remontan al pasado mes de marzo, cuando el espacio de Mediaset España Así es la vida dio voz al testimonio de una mujer, de origen cordobés, que aseguró que Julián quiso "seducir" a su madre para conseguir un piso en alquiler en dicha ciudad andaluza.

El pasado mes de marzo, el programa presentado por Sandra Barneda (48) desveló parte del contenido del burofax que los abogados de Julián redactaron. Parte del mismo dice así: "Usted ha difundido a algunos medios de comunicación (prensa y televisión) las comunicaciones privadas que mantuve con usted, sin mi previo ni expreso consentimiento, lo cual es muy grave. (...) Vengo a requerirle que en un plazo no superior a 72 horas me indemnice con una cuantía total de 12.000 euros".

Siempre ha tenido claro Contreras Ordóñez que irá hasta el final, que confía en que la justicia le dé la razón: "Lo tengo muy claro y así lo voy a mantener: no voy con las rebajas en la mano. Espero que se haga justicia y yo, desde luego, la voy a pedir". Hace unos días, Julián anunció que se iba a celebrar un juicio el pasado 11 de junio que, finalmente, se ha aplazado.