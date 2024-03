Julián Contreras y su padre sólo vivirán en Cuenca unos meses: el acuerdo con su casero y un plan en Madrid

Hace unas horas, Julián Contreras (38 años) volvió a reconocer en sus canales de YouTube y Twitch que está viviendo en Cuenca. En concreto, en una localidad de la provincia de esta ciudad, Villar de Cañas, como informó en exclusiva EL ESPAÑOL días atrás. Contreras lo negó -reiteradamente- en un principio porque no quería ser localizado, pero no tuvo más remedio que admitir la evidencia.

En su último directo en las mencionadas plataformas, incluso, no tuvo reparo en relatar cómo es su día a día. "Por las mañanas recojo, cocino la comida y la cena. Por las tardes, me gusta ver una película o una serie", aseguró para añadir: "En cuanto me mude, la primera noche que esté instalado, me pondré a escribir mi libro".

Este medio ha podido confirmar que, en efecto, la estancia de Julián en Villar de Cañas es sólo temporal. Nunca se planteó mudarse a esta localidad de Cuenca de forma fija o para un largo período. En esa línea, se explica a EL ESPAÑOL que Julián y su padre, quienes llevan viviendo allí desde el pasado mes de diciembre, están barajando alquileres en otros puntos geográficos de España.

[Nuevos datos de la hermética vida de Julián Contreras y su padre enfermo en Cuenca: "Estamos agobiados"]

Julián Contreras en la presentación de la obra de teatro 'El secuestro del adivino', en julio de 2017. Gtres

Así las cosas, Contreras padre e hijo están instalados en dicha localidad conquense mientras se les ofrece una oportunidad mejor. Y, de este modo, ganan tiempo -y ahorran- con un alquiler más asequible. Ese sería el acuerdo al que habría llegado Julián con su actual casero: ocupar la vivienda sólo durante una temporada.

No en vano, el hecho de que el inmueble donde vive ahora el hermano de Francisco Rivera (50) siguiera en venta -hasta hace unos días, cuando este medio publicó las fotografías-, en un portal inmobiliario indicaría que el dueño de la casa desea deshacerse de ella por 116.000 euros, como rezaba el cartel.

EL ESPAÑOL tiene confirmado que Julián está valorando opciones de alquiler tanto en Toledo como en Madrid. En esta última ciudad existe una agencia inmobiliaria detrás de la vivienda de sus sueños. Su prioridad en estos momentos es la capital de España, donde padre e hijo tienen su vida más que asentada, sus amistades y, en el caso de Julián, mayor posibilidad de trabajo.

Este medio ha podido conocer, además, que Julián se ha mostrado molesto, entre otros aspectos, ante el hecho de que se hayan publicado las imágenes de la casa donde vive, y ha dejado claro a su entorno más próximo que se trata de unas fotografías antiguas y que en nada se corresponden con la decoración que hoy reina en su casa.

La casa de Julián

El hijo menor de Carmina Ordóñez en un plató de Mediaset España, en marzo de 2016. Gtres

Tras semanas de idas y venidas, Contreras vive en la localidad conquense Villar de Cañas. Se trata de un municipio de la provincia de Cuenca, en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha. El término municipal tiene una población de 391 habitantes. En efecto, se encuentra a 120 kilómetros de Madrid.

Tal y como arrojan las fotografías, el chalet dispone de una sola planta, está amueblado, tiene piscina y se distribuye en 2.500 metros cuadrados de parcela. Confirman a EL ESPAÑOL que Contreras está pagando un alquiler en la actualidad. Como se informa líneas arriba, Julián ha estado negado su estancia en Cuenca hasta hace escasos días. ¿Por qué?

Ya este medio deslizó hace unos días que una de las razones obedecería a que Julián no quiere que le lleguen distintas notificaciones a su flamante hogar. En esa línea, José Antonio Avilés aseguró en su espacio de Telecinco que Contreras "ha sido muy torpe. Si él hubiera dicho: 'No quiero que saquéis dónde vivo, porque no tengo ganas de tener a la prensa...', yo lo respetaría".

Y añadió: "Confirmo que me ha dicho que vive en Cuenca y que, por favor, no diga dónde vive. La realidad para que él no quiera que se diga dónde vive es que no quiere notificaciones judiciales".

"No estoy en Cuenca, estoy en la provincia de Cuenca. ¿Qué tal la provincia de Cuenca? Muy bien, mucho frío", defiende -ahora- Julián en una de sus últimas retransmisiones. "Cuenca está preciosa en esta época del año, te encantarían las vistas", ha llegado a contestar a una de las preguntas de un seguidor.

En cuanto a la salud de su padre, el cual se encuentra enfermo de una dolencia degenerativa -glaucoma- desde hace nueve años, tal y como pudo confirmar este periódico, Contreras Ordóñez ha explicado: "Estamos bien, pero es algo -la actual presión mediática- que te agobia y presiona".