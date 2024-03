Canales Rivera, ilusionado: descubrimos a Regina García, la poderosa empresaria junto a la que sonríe en Valencia

Si algo ha caracterizado siempre a José Antonio Canales Rivera (49 años), además de su valentía torera, ha sido su desaforada pasión por las mujeres. Desde su divorcio de María del Carmen Fernández, la madre de sus dos únicos hijos, José Antonio y Guadalupe, han sido infinitas las conquistas que se le han conocido.

La más importante, sin lugar a dudas, Isabel Márquez de Prado, una mujer con quien mantuvo un romance de idas y vueltas y con quien pasó, incluso, la difícil etapa del confinamiento, entre deporte, sol y buena alimentación: sus pasiones. El final definitivo de su historia de amor llegó a principios del año pasado.

Ahora, con el 2024 ya en su tercer mes, Canales Rivera sonríe a la vida y abraza al amor de nuevo. Esta vez, en compañía de una reconocida empresaria valenciana. Según puede confirmar EL ESPAÑOL en exclusiva, el sobrino de Francisco Rivera 'Paquirri' ha iniciado un discreto aunque sólido romance con Regina García Pérez, directora y CEO de Casas del Mediterráneo, la inmobiliaria más popular y fructífera de Valencia, fundada en 1996.

José Antonio Canales Rivera y Regina García en la gala de premios Madrid Magazine.

Este periódico fue testigo directo de cómo Canales y Regina se mostraron cómplices, cercanos y muy cariñosos en la noche del pasado sábado, día 2 de marzo, en un evento muy especial al que acudieron juntos. En Las Arenas Spa & Resort de la capital del Turia, se celebró la entrega de premios Madrid Magazine Edición XI.

Uno de los galardonados en la gran noche de la revista Madrid Magazine resultó ser José Antonio Canales Rivera, laureado en la categoría de Trayectoria Profesional en las Artes. El diestro, un habitual de los medios de comunicación desde hace más de 25 años y participante de varios realities, acudió a la cita y lo hizo del brazo de su nueva ilusión: Regina García Pérez, como se apunta, importante empresaria en el sector inmobiliario de lujo de la zona mediterránea.

José Antonio Canales Rivera en la cena de la revista 'Madrid Magazine' junto a su ilusión, Regina García. Redes sociales

Según la información que maneja EL ESPAÑOL, el matador "está muy ilusionado" con Regina, lo que le hace estar constantemente viajando a Valencia para pasar tiempo con ella. Sus planes no sólo se limitan a la ciudad, sino que también disfrutan del campo e incluso se les ha podido ver juntos en alguna capea. Quienes hablan de Regina dicen de ella que "es una mujer extraordinaria, muy respetada en su sector, una prestigiosa empresaria y la máxima responsable de la inmobiliaria más conocida de toda Valencia con casi 30 años de experiencia. Un mujerón".

Canales Rivera y el amor

Regina García Pérez en una imagen de sus redes sociales.

Hace hoy exactamente un año, el 6 de marzo del pasado 2023, José Antonio Canales Rivera confirmaba su ruptura definitiva con Isabel Márquez de Prado. Lo hacía en el programa en el que colaboró hasta el final de sus días, Sálvame. Y la explicación vino forzada después de que el espacio vespertino de Telecinco emitiera unas imágenes del tertuliano junto a una mujer que no era su pareja.

"Fue una fiesta divertida y me lo estoy pasando bien. No puedo estar pendiente de quién coge el teléfono [se entiende que para grabarle o hacerle fotografías]. Además, no lo entiendo, era una fiesta privada -explicó, sin saber quién pudo captar las imágenes- pero, aunque lo tacháis de deslealtad, no sé hasta que punto veis maldad ahí, porque mi relación no está activa desde hace muchos más días. No vivo ya en pareja y mi situación es de libertad absoluta, así que si hubiese pasado algo más estaría en mi derecho", declaró.

Ahora José Antonio Canales Rivera, que vive a caballo entre Cádiz y Valencia por cuestiones del cuore, disfruta y sonríe junto a su nueva ilusión, la prestigiosa empresaria valenciana Regina García Pérez. Quién sabe si juntos están escribiendo la historia de un éxito.