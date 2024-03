Dulceida: "Alba y yo seremos madres cuando queramos. Le he cogido tirria a que me pregunten por la maternidad"

Es innegable que Dulceida (34 años) tiene un alto poder de convocatoria. La influencer es un reclamo inagotable y prueba de ello es que este pasado martes, 5 de marzo, no cabía un alfiler en el céntrico piso de Madrid en que Aida Domènech -así es su verdadero nombre- cumplía con su último compromiso publicitario.

EL ESPAÑOL ha estado presente en el lanzamiento de la nueva depiladora de luz pulsada de Braun: Skin i-expert. Dulceida es embajadora de la marca desde hace alrededor de año y medio y nadie como ella para hablar de la virtuosidad de la flamante máquina. Tras la presentación oficial, este periódico ha tenido la oportunidad de charlar con ella.

Natural y cercana, la influencer no ha esquivado ninguna pregunta que le ha formulado este medio. Más bien se diría que al contrario: ha departido a calzón quitado de su vida personal y sentimental. Te habla con la misma franqueza -e ilusión- de la tercera edición de los Premios Ídolo que de esa casa que se está construyendo con su razón de amor, Alba Paul (36).

Dulceida, embajadora de Braun.

Porque Dulceida, para quien no lo sepa, está enamorada -"en septiembre haremos Alba y yo 10 años que nos conocimos y aún conservamos la tontería", se jacta-, y sí: quiere ser madre, pero lo será cuando ella y Alba quieran, no cuando la sociedad se lo imponga.

¿Cómo surge su relación con Braun?

Pues ellos nos contactaron porque me querían como embajadora. Entonces, cuando mi representante me lo comunica, dije "voy a ver esto". Lo había escuchado, pero nunca le había prestado mucha atención. Y cuando no conozco una cosa, en la que te están diciendo que quita el vello de forma permanente, digo "tengo que comprobarlo". Me lo enviaron, lo estuve probando unos meses y ya dije 'qué maravilla es esta'. Les dije sí. Estoy supercómoda trabajando con ellos. Es todo muy fácil: yo estoy encantada con la máquina.

Usted y toda su familia, ha dicho en la presentación. ¡Todos la usan!

Sí, es muy fuerte. De hecho, a veces mi prima, que se la compró, me llama y me dice "A Sara, mi mujer, en una zona no le va y le sale rojo. ¿Eso qué es?". Y yo le digo 'a ver, tan experta no soy'.

La semana que viene tiene un evento importantísimo: la tercera edición de los Premios Ídolo, ¿cómo lo vive?

¡Tercera edición! Estoy de los nervios. Es el jueves 14. Anteayer terminamos una reunión a las 12 de la noche y, encima, después nos pasamos a mi casa para estar más cómodos. Muy emocionados. Ay, no sé. Es que, aparte, el número tres me da buenas vibraciones. Hemos mejorado en todo, en convocatoria, en equipo. Tenemos dirección de gala, realización...

¿Repite diseñador del vestido?

Sí, voy de ZE García. Ya me ha hecho mis dos vestidos. Y la verdad es que son increíbles. Yo siempre le guío un poco, porque, esto no sé si lo sabe mucha gente, pero los premios siempre tienen una idea creativa detrás. Cada año diferente. Eso lo hace cien por cien yo. Yo doy las ideas y nuestro diseñador le da forma. El primer año era neón, no se dijo, pero la estética era verde. El año pasado era Venus, y todo tenía como esa estética: mi vestido era de transparencias y efecto mojado.

¿Y este año?

¡Es Red Paradise! Y habrá rojo. Hay un vestido que es rojo, pero el principal se envuelve un poco en el terciopelo y tiene un punto como cabaré. Hay muchas rosas por todos lados. Es el mejor vestido que he llevado hasta la fecha.

Dulceida junto a su pareja, Alba, en una imagen tomada en octubre de 2023, en Madrid. Gtres

¿Más proyectos a la vida? ¿Su pódcast sigue adelante?

Hemos terminado grabación y terminamos de emitir a finales de marzo. Nos quedan como dos capítulos.

¿Algún proyecto inédito que me pueda contar?

¿Sabes lo malo? Que nunca puedo contar nada. En lo personal también me pasa. Lo de que nos hemos comprado una casa ya lo he dicho. La empiezan a construir ahora. Tampoco quiero dar muchos datos, pero ya tengo fotos, planos 3D...

¿En qué momento vital está Dulceida?

Estoy súper, superfeliz. Y muy tranquila, como muy en paz. Es un poco raro, porque me noto como muy tranquila y en paz.

¿Y le da miedo sentir eso?

No, pero creo que es el momento de mi vida en que más he sentido eso. El momento con más estabilidad en general en todo.

¿Siente que puede venir algo a estropear ese momento?

Sí, pero estoy muy bien, muy contenta.

Hábleme de la casa, del amor, de Alba.

Ahora nos hemos mudado a un piso muy bonito. Con el tema de la casa aún queda, la hemos empezado a construir ahora y la entrega es para finales de 2025. Pero estamos con las diseñadoras ahora. ¡Se nos está pasando el tiempo como más rápido!

Le pregunto por maternidad porque usted lo ha abordado; su intención de ser madre. ¿Cómo va la cosa?

Siempre lo digo: esa pregunta, con mucho respeto. Cada vez le estoy cogiendo más tirria a que me pregunten. Hubo un vídeo de YouTube en el que Alba y yo nos sinceramos mucho con este tema, hace tiempo. Lo que sentía la una y la otra, como dos que somos en esto. Yo quiero ser madre desde hace mucho y que todo el mundo esté preguntando... cuando hay cosas detrás que, obviamente, que nunca se saben. Pero sí, lo voy a hacer un día, espero.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Aida Domenech (@dulceida)

Sin meter presión de ningún tipo.

Cuando queramos ser madres lo seremos.

Como influencer, ¿qué le parece la participación de Victoria Federica en El Desafío?

A mí me parece que hay un casting muy potente. Me parece muy raro que se me pregunte por Victoria Federica, que es una persona que conozco muy poco, y que no se me pregunte por gente con la que tengo más relación y que está dentro. Por eso, en el Festival de Málaga dije "¡Lola Lolita, ganadora!". Pero me parece que es un casting muy diverso, el más potente hasta ahora. Que la gente que la sigue la vea en otra situación.

¿Ve positivo que las influencers hayan saltado a la televisión?

Sí. De hecho, yo siempre decía hace unos años: no ha ido ningún influencer a El Hormiguero, por ejemplo. Ahora, ya han ido un montón... Hemos ido de muchos rangos y eso mola. En la tele, en un evento... Yo creo que siempre hay que mezclar. Tiene que haber de todo.

¿Hará una segunda temporada de su documental?

Bueno... Está en proceso. No lo sé muy bien ni yo, pero yo quiero. No es porque sea mío, pero creo que tuve mucha suerte porque pude escoger un poco el equipo. Cuando lanzamos y se estrenó, al poco tiempo, nos hablaron de segunda temporada. Podríamos haberla hecho, pero dijimos que no. A mí me gusta hacer algo diferente, con trama, y no tanto reality.

No todas las influencers tienen cosas que contar...

Claro. Me mola contar cosas diferentes. A mí me gusta que todo sea natural y que se cuenten cosas cuando apetecen. En cada episodio de mi docu había muchas tramas, no sólo una o dos. Con un hilo de cómo empieza y cómo acaba. Eso es lo que me gusta.

Para terminar, ¿Dulceida cree en las segundas oportunidades a nivel sentimental?

Sí, creo. Alba y yo estamos muy bien. En septiembre hará 10 años que nos conocimos. ¡Es muchísimo! Estamos supebién, me encanta que no perdemos la tontería. Sin eso, yo no podría. Ella es casa. Nos hemos hecho una cuenta común para los gastos del piso y pone 'family'. Ya somos familia. Es clave no caer en la rutina, hacer cosas diferentes. Echar de menos es bonito.