Este es el vestido 'made in Spain' que María León ha lucido en el Festival de Málaga y querrás copiar

Como cada año, la ciudad de Málaga acoge uno de los festivales de cine más importantes del país. Desde el pasado viernes, 1 de marzo de 2024, que comenzó, hasta el próximo día 10 del mismo mes, el Festival de Málaga atrae a grandes estrellas del cine para disfrutar de unos días en los que rendir homenaje a la industria cinematográfica.

Natalia de Molina (33 años), Carmen Machi (61), Andrea Duro (32), Macarena Gómez (46)… Son muchas las personalidades del sector del cine que asisten a este reconocido festival para promover la cultura cinematográfica. Estos días cargados de glamour no solo destacan por las diversas propuestas de algunos de sus asistentes, sino también por muchos de los estilismos que dejan en la alfombra roja.

María León (39), la actriz e hija de Carmina Barrios (70), ha sido una de las asistentes al certamen. En estos días ha impactado con sus atrevidos y elegantes estilismos, en los que una de las tendencias de la temporada ha sido la gran protagonista: las transparencias.

[La actriz Andrea Duro impacta en Málaga con un llamativo vestido negro con serpientes de incrustaciones]

El diseño firmado por Juan Vidal que ha lucido María León en Málaga. Gtres

Ya lució un diseño de estas características en la alfombra roja inaugural, y lo ha vuelto a hacer, esta vez con un vestido made in Spain largo, ajustado y en color negro, de la firma Juan Vidal. Se trata de un diseño extravagante, arriesgado y atrevido que sigue una de nuestras tendencias preferidas de la temporada.

Aitana (24), Bad Gyal (26) o Berta Vázquez (31) son algunas de las celebrities que ya han apostado por las transparencias en muchos de sus looks. Ahora María León se suma a ellas con su estilismo en el Festival de Málaga. Con un recogido alto, o más conocido como clean look, la actriz ha dejado que su estilismo acaparara toda la atención y no ha dudado en dar a su vestido el protagonismo que merece.

Sobre Juan Vidal

Juan Vidal es una firma que apuesta por el optimismo radical, rebelde y valiente en tiempos de incertidumbre. Vincula la ropa con un estado emocional atractivo y en alza, la diversión, la capacidad transformadora que tienen las prendas para animar a los usuarios a sentir y compartir.

Deseo, sofisticación, amor, pero, sobre todo, deseo. Los sentimientos irracionales como inspiración. Estados emocionales que mueven nuestras acciones y nuestra creatividad como la pasión, el deseo, la locura, el amor, la belleza... Juan Vidal invita a disfrutar de la ropa de una forma más desenfadada y seductora. Comunicar que un vestido puede cambiar tu vida es un mensaje poderoso.

La autoestima y la confianza se trasladan a través de colecciones que lejos de tendencias y normas buscan crear un proyecto que sirva como vehículo creativo de diferentes disciplinas artísticas. La identidad, la feminidad y la belleza como punto de partida de una mujer sin edad, o por encima del concepto de la edad, con cierto carácter hedonista y sofisticado que entiende la ropa como forma de expresión.