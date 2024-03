Nuevos datos de la hermética vida de Julián Contreras y su padre enfermo en Cuenca: "Estamos agobiados"

El pasado 14 de febrero, Día de San Valentín, EL ESPAÑOL publicó en exclusiva que Julián Contreras (38 años) había dado un cambio de rumbo en su vida y había decidido mudarse a Cuenca junto a su padre, el cantante Julián Contreras. Todo ello por un motivo: dejar atrás la complicada situación personal y profesional que estaba atravesando e iniciar con nuevos proyectos.

Aunque durante días estuvo negando su traslado a la provincia conquense, finalmente, y ante la cantidad de evidencias que confirmaban la noticia adelantada por este diario, el hijo menor de Carmina Ordóñez, terminó por hablar abiertamente de esta nueva etapa. Lo hizo en su canal de YouTube y Twitch, donde cada día converse con sus seguidores de temas muy diversos y que se ha convertido en su fuente de ingresos actual.

"No estoy en Cuenca, estoy en la provincia de Cuenca. ¿Qué tal la provincia de Cuenca? Muy bien, mucho frío", defiende en una de sus últimas retransmisiones. En sus anteriores directos, Contreras había estado jugando al despiste con los fondos de pantalla que le situaban en otras ciudades del mundo.

Julián Contreras junto a dos imágenes de su nueva casa en Cuenca en un fotomontaje de EL ESPAÑOL.

No ha podido ocultar su verdad por mucho más tiempo. "Cuenca está preciosa en esta época del año, te encantarían las vistas", contesta a una de las preguntas de un seguidor. De hecho, confiesa cuál va a ser una de sus próximas decisiones: "Voy a hablar con la provincia porque considero que les estoy haciendo una publicidad fantástica".

Aunque, por el momento, se encuentra en el municipio Villar de Cañas, sus planes futuros están muy lejos de esta localidad que le ha brindado un refugio necesario y donde ha podido ocultar, por un tiempo, de los focos de la prensa. "No estoy buscando ningún sitio concreto, donde vea y me guste", reconoce.

Una de las incógnitas sobre las que más se ha estado especulando es sobre el estado de salud de su padre, que se encuentra enfermo de una dolencia degenerativa desde hace nueve años, tal y como pudo confirmar este periódico. Aunque no ha dado muchos detalles, ha explicado cómo se encuentran ambos: "Estamos bien, pero es algo que te agobia y presiona".

Julián Contreras, en una imagen de archivo.

Además, también ha explicado cuáles son sus rutinas diarias y que le llevan a permanecer todo el día encerrado en casa. "Por las mañanas recojo, cocino la comida y la cena. Por las tardes, me gusta ver una película o una serie", explica. A estas tareas, hay que sumar los directos que realiza diariamente y que le permiten conectar de una manera más cercana con sus seguidores. En sus planes futuros está retomar su hábito por la escritura. "En cuanto me mude, la primera noche que esté instalado, me pondré a escribir mi libro", defiende.

Objetos en venta

A pesar de haberse mudado a Cuenca, Julián Contreras todavía tiene asuntos pendientes en Madrid. Entre ellos, el pago de cerca de 30.000 euros que su excasera, Aránzazu, le reclama. No piensa parar hasta recuperar el dinero que, siempre según su versión, le debe. Pero, hasta que esto ocurra, ésta ha tomado una drástica decisión. Tal y como ha informado Así es la Vida, la excasera tiene a la venta objetos que pertenecieron al hijo de Carmina Ordóñez en plataformas de segunda mano como Wallapop y Vinted.

Dos de los objetos a la venta y que pertenecen a Julián Contreras.

Entre ellos, destacan una máscara de disfraz por cinco euros; un escritorio por 70 euros; guantes de boxeo usados por 20 euros. Además, también habría puesto a la venta otro tipo de objetos de mayor valor como un sofá por 350 euros y una grabadora por 90 euros. En total, Aránzazu habría recaudado más de 500 euros de los objetos que el empresario dejó en su anterior hogar.