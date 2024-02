Entramos en la casa de Julián Contreras en Cuenca que no quiere que nadie vea: cuesta 116.000 euros y tiene piscina

Julián Contreras (38 años) ha terminado por reconocer lo que EL ESPAÑOL informó en exclusiva el 14 de febrero de 2024, y durante días negó: vive en Cuenca junto a su padre enfermo. Allí, en Castilla-La Mancha, se trasladó a vivir hace unas semanas tras un tiempo incierto en Madrid a raíz de su último desahucio, en febrero de 2023.

"Sí, vivo en Cuenca, pero no quiero desvelar la ubicación exacta", habrían sido las palabras textuales que ha empleado el empresario y escritor este pasado martes, 27 de febrero, en el programa Así es la vida. Tras varias jornadas negando la mayor a través de algunos periodistas, finalmente Contreras Ordóñez se habría visto abocado a admitir su realidad cuando las pruebas han sido irrefutables.

El citado espacio de Telecinco, presentado por Sandra Barneda (48), localizó este pasado día 27 la casa donde vive Julián, e incluso habló con algunos de sus vecinos. Si bien el programa no desveló la ubicación exacta, EL ESPAÑOL logra conseguir todos los datos. Contreras vive en la localidad conquense Villar de Cañas.

Cuatro estancias de la casa en la que está viviendo Julián Contreras en Cuenca en un fotomontaje de EL ESPAÑOL.

Se trata de un municipio la provincia de Cuenca, en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha. El término municipal tiene una población de 391 habitantes. En efecto, se encuentra a 120 kilómetros de Madrid.

Tal y como arrojan las fotografías, el chalet dispone de una sola planta, está amueblado, tiene piscina y se distribuye en 2.500 metros cuadrados de parcela. La casa está valorada en 116.000 euros y, según reza el mencionado portal, sigue a la venta, pese a que están viviendo en ella Julián y su padre.

Confirman a EL ESPAÑOL que Contreras está pagando un alquiler en la actualidad. El inmueble, a la luz de las imágenes que ilustran este reportaje, cuenta con una decoración un tanto rústica y básica. La casa está rodeada de frondosa vegetación y este medio ha podido averiguar que el hermano de Francisco Rivera (50) no tiene vecinos colindantes a su casa.

Las habitaciones se encuentran completamente equipadas, e incluso están adornadas con múltiples peluches, lo que se podría interpretar como que, en el pasado, vivieron niños en el inmueble. El jardín es amplio y luminoso, y dispone de una suerte de sendero para caminar al aire libre y de una bancada para tomar el sol y realizar cualquier tipo de actividad al aire libre.

Julián Contreras en una fotografía tomada en Madrid, en mayo de 2017. Gtres

La piscina también está en perfecto estado para ser disfrutada. La residencia, además, dispone de una barbacoa. Uno de los grandes atractivos de la finca son los metros cuadrados de campo por los que caminar.

Este periódico ha podido conocer en las últimas horas que Julián, en su afán por no ser visto ni localizado, hace la compra en otro municipio distinto al que vive. Por eso, días atrás, fue visto haciendo gestiones y diversas compras en Tarancón. Cuentan a este periódico que apenas sale de casa -sólo una o dos veces a la semana-, y se ha buscado una casa lo más apartada de la civilización posible.

Sostiene alguien próximo al hermano de Cayetano Rivera (47) que Julián está "muy enfadado" por el seguimiento de los medios y lo califica de "acoso". Sea como fuere, qué duda cabe de que se trata de un hogar más que confortable en el que empezar de cero, como es la intención de Julián y su padre.

Ahora bien, ¿por qué Julián se negaba a reconocer su actual ubicación? Ya este medio deslizó hace unos días que una de las razones obedecería a que Julián no quiere que le lleguen distintas notificaciones a su flamante hogar.

En esa línea, José Antonio Avilés ha asegurado en su espacio de Telecinco que Contreras "ha sido muy torpe. Si él hubiera dicho: 'No quiero que saquéis dónde vivo, porque no tengo ganas de tener a la prensa...', yo lo respetaría".

Y ha añadido: "Confirmo que me ha dicho que vive en Cuenca y qu, por favor, no diga dónde vive. La realidad para que él no quiera que se diga dónde vive es que no quiere notificaciones judiciales".

