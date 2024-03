La gran discreción de Mariló Montero en el amor: su soltería y los dos hombres que la han enamorado

El pasado jueves, 29 de febrero de 2024, Mariló Montero (58 años) vio cómo la Justicia Penal condenaba a diez meses de prisión a Diego Arrabal (53) y a Gustavo González (58) como autores responsables de unas imágenes en las que la presentadora aparecía en topless en un hotel de Bora Bora.

Como pudo conocer EL ESPAÑOL, la comunicadora se mostró "muy agradecida" con la Justicia tras la sentencia. La televisiva considera su victoria como "un avance en la defensa de la intimidad de un persona pública", tal y como informó su equipo de abogados a este periódico.

Mariló siempre ha luchado por preservar su intimidad, más allá de su evidente proyección pública. En la actualidad, la vida personal de Mariló Montero está sustentada en un gran hermetismo. Tanto es así que poco o nada se conoce de su vertiente amorosa desde que en 2012 rompió su relación Santiago González, director de TVE desde 2010 a 2012.

Mariló Montero junto a Carlos Herrera en una fotografía de archivo, cuando eran matrimonio. Gtres

Este periódico ha podido conocer que Mariló está soltera hoy en día y en estos años "ha tenido sus historias", pero hace años que no convive en pareja. "Lo que siempre ha dicho es que ya no quiere vivir con ningún hombre", añade el informante con quien se contacta.

Dicho de otro modo, Mariló Montero es dueña de su vida y de su tiempo. Cuando se le interpela por el amor, nunca deja de responder, aunque con altas dosis de ambigüedad. "Pero ¿tú me ves con problemas emocionales? Estoy divinamente, mi corazón palpita como una patata frita", aseguró hace un tiempo, para añadir: "Yo tengo mi vida resuelta, mi vida hecha. Yo estoy feliz, siempre. Estoy enamorada de la vida, del amor".

"Yo, lo de la pareja estable, lo tengo superadísimo. Tengo mis amistades y así es como vivo. Soy libre. Hago lo que quiero, cuando quiero y como quiero. (…) Hay una forma de vida que nos permite a todos ser libres y estar con quien queremos estar cuando queremos estar", aseguró, hace unos años, durante una entrevista.

En otra interviú, en esta ocasión para la revista ¡HOLA!, Montero reflexionó lo que sigue: "Siempre he dicho que el estado perfecto de una persona no tiene que ser obligatoriamente al lado de otra persona. A mí me gusta vivir mi vida y trato de no vivir la vida impuesta por otra persona. Comparto grandes momentos con muy buenos amigos y soy inmensamente feliz así".

La presentadora Mariló Montero en la Bridal Week 2023, en Barcelona. Gtres

La que fuera presentadora de La mañana de La 1, en TVE, siempre le ha deseado lo mejor a Herrera. "Cuando yo me divorcié de él hace doce o catorce años, ya no me acuerdo… Tendría que mirar en Google cuando me divorcié de él. Siempre quería la máxima felicidad para él. La ha tenido a lo largo de todos estos años y la sigue teniendo. Evidentemente, no puedo más que sentirme feliz porque él sea feliz".

Carlos Herrera y Mariló Montero contrajeron matrimonio en la localidad madrileña de Aravaca en el año 1991. Fruto de su relación nacieron dos hijos, Alberto Herrera Montero (31) -quien ha seguido los pasos de su progenitor en la radio y triunfa en COPE-, y Rocío Herrera Crusset (29).

Ésta última, modelo de profesión, decidió despojarse de sus apellidos originales para adquirir el de Crusset, el segundo de su padre, es decir, el apellido primero de su abuela paterna. En la actualidad, vive en Nueva York, donde encontró el amor junto a Maggio Cipriani (34).

Montero y Herrera decidían tomar caminos separados hace ya 13 años. A través de un comunicado emitido por la agencia Efe, el andaluz y la navarra informaban de su quiebre sentimental, apuntando, además, que se trataba de un asunto estrictamente privado sobre el que no ofrecerían más detalles. Una máxima que siempre mantuvieron es la de la "extraordinaria relación" entre ellos mirando "por el bien de la familia".

Tras 20 años casada con Carlos Herrera, Montero volvía a encontrar el amor junto a Santiago González en 2011. Por entonces, González era director de la cadena pública, mientras que la periodista presentaba La mañana de La 1. Sería precisamente allí donde ambos se conocerían.

Durante los primeros meses de relación, algunos hablaron de que su historia de amor sería finita, e incluso se apostó por una posible reconciliación de Montero con Herrera.

Sin embargo, nada estaba más lejos de la realidad. A finales de mayo de 2011, ambos demostraban su amor en un viaje a París en el que se les pudo ver de lo más acaramelados. Su historia de amor duraría poco más de un año y medio. Según informó entonces la periodista Gema López (52), la presentadora y el directivo no vivían con la misma intensidad la relación.

Mientras él estaba dispuesto a un mayor nivel de compromiso, ella prefería tomarse las cosas con más calma. La separación de ambos coincidió con la salida de González de TVE en julio de 2012, tras la llegada del PP al poder y la elección de Leopoldo González Echenique (54), y en medio de la incertidumbre por si Montero seguía al frente de La Mañana de La 1.