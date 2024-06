José María Almoguera celebra su cumpleaños más difícil: lejos de su madre, separado de su mujer y al borde del paro

Este miércoles, 12 de junio de 2024, es un día muy especial para José María Almoguera, el hijo de Carmen Borrego (57) y nieto de la inolvidable María Teresa Campos. El joven cumple 34 años y lo hace en uno de los momentos más difíciles y convulsos de su vida, cuando no el más: sin hablarse con su madre, separado de su mujer, Paola Olmedo, y al filo del paro.

En el ojo del huracán mediático por su ruptura con Borrego y por los insistentes rumores de reconciliación con Paola Olmedo dos meses después de su separación, José María está de celebración. Hace unas horas, su progenitora le mandaba un emotivo mensaje en directo en Vamos a ver, con motivo de su cumpleaños.

"Desde aquí le felicito. Hijo mío, sabes que estoy, que te quiero y que voy a estar. No estoy en su vida en estos momentos y el dolor que me causa es cada día peor", ha confesado Carmen, asegurando que a pesar de no obtener respuesta sí felicitará al joven, como el día 5 felicitó a su nieto, Marc, con motivo de su primer año de vida: "Ellos han tomado la decisión de no contestar, pero yo he tomado otra que estar. ¿Por qué no le voy a felicitar?".

José María Almoguera en una imagen captada hace unos meses, saliendo de la casa que compartió con Paola Olmedo. Gtres

Un ruego desesperado al que José María Almoguera prefiere hacer oídos sordos. A pesar de ser su cumpleaños, este miércoles, día 12, el sobrino de Terelu Campos (58) ha cumplido con sus compromisos laborales, aunque de un modo especial.

A primera hora de esta mañana Almoguera ha llegado a las instalaciones de Mediaset cargado con varias bolsas de comida para celebrar su día con sus compañeros de Así es la vida, aunque no con su madre, con la que ha evitado coincidir hasta ahora a pesar de que hace más de dos meses que regresó de Supervivientes.

En todo este tiempo sólo se han cruzado una vez por los pasillos de la cadena, pero cuando Carmen se acercó a su hijo para saludarlo éste giró la cara, dejando claro que por el momento no se plantea un acercamiento con su madre.

Sí con Paola, con la que cada vez pasa más tiempo a pesar de anunciar su separación a principios de abril. Aunque no lo han confirmado públicamente, todo apunta a que la pareja ha decidido darle una nueva oportunidad a su matrimonio; aunque también hay quien asegura que su ruptura fue un montaje para ganar dinero con una exclusiva en la que, de paso, dinamitaron su relación con Borrego.

Pero en lo que no ha cambiado José María, a pesar de ser un día tan especial como su cumpleaños, es en su hermetismo absoluto ante las cámaras. Así, a pesar de que ha agradecido las felicitaciones, ha guardado silencio cuando se le ha interpelado si responderá a la llamada de su madre, y tampoco ha revelado si soplará las velas con Paola.

Por si todos estos ingredientes no fueran suficientes para amargarle la celebración a José María, en los últimos días se ha conocido que el espacio presentado por Sandra Barneda (48), Así es la vida, donde trabaja José María, echará el cierre en breve, el próximo mes de julio. Por lo tanto, tanto Carmen Borrego como su hijo se enfrentan a una nueva etapa en su vida y al paro.