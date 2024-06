Máximo Huerta, pletórico en su esperado regreso a Madrid: el momento fan que vivió con Edurne y un enigma resuelto

A primera hora de la mañana de este sábado, 8 de junio, Máximo Huerta (53 años) ponía rumbo a Madrid, donde ha podido encontrarse con sus fans en la Feria del Libro. Estaba previsto que el escritor firmara sus textos el pasado fin de semana, entre los días 1 y 2, pero no pudo ser a causa de un inesperado bache de salud que sufrió.

Finalmente la espera ha terminado y este sábado el escritor se ha reunido con sus seguidores. "Desayuno en Buñol, perra paseada, bolsa hecha y destino Madrid para firmar a las 12:00 horas. Llevo muchas ferias a mi espalda y siempre me ponen nervioso porque uno no sabe que tal irá", escribía Máximo en su perfil de Facebook antes de llegar a la capital, donde ha estado arropado por cientos de fans. Según conoce EL ESPAÑOL, la fila para encontrarse con el comunicador en la caseta designada ha sido kilométrica.

El periodista, además, ha compartido un par de instantáneas en sus stories de Instagram, a modo repost, que confirman el éxito y dejan constancia de su felicidad. Pletórico, Máximo Huerta ha posado para las redes de Editorial Planeta con la portada de su última novela, París despertaba tarde.

Máximo Huerta y Edurne en la Feria del Libro de Madrid. Instagram

Además, a lo largo de la mañana se ha hecho una bonita fotografía junto a Edurne (38), quien se ha mostrado como fan del escritor. La cantante ha posado muy sonriente con Máximo Huerta en la caseta en la que él se encontraba y mientras sostenía en sus manos el libro París despertaba tarde. Una estampa que ella, posteriormente, ha subido a sus redes sociales mencionando al comunicador con un icono de corazón en color rosa. Aunque no hay confirmación del instante, presumiblemente el periodista le habría firmado el texto a la artista.

Al margen de su apabullante éxito en la feria, para el escritor ha sido un día importante porque finalmente ha podido resolver un enigma personal. Aunque no era un problema de mayor importancia, esta duda lo hacía sentir incómodo.

En la mañana de este sábado, mientras esperaba el tren para desplazarse a Madrid, Máximo grabó un vídeo en el que pedía consejos a sus followers para eliminar las fotos de recuerdo que aparecen en la pantalla bloqueada del iPhone.

"A veces el pasado te da unas hostias que no me merezco. Y no hablo de nada en concreto, o sí", comentaba Máximo Huerta antes de pedir ayuda a sus seguidores. "Y no me digáis bórralas, porque no puedo borrar 7.000 fotos. Es mi vida", aclaraba. Por suerte, sólo tardó minutos en solucionar el enigma. Una de sus followrers le explicó cómo hacerlo y, acto seguido, él se hizo eco de ello enviándole un mensaje de agradecimiento.

Máximo Huerta ha retomado su rutina tras haber sufrido un bache de salud que entonces le hizo cancelar in extremis todos sus compromisos. Fue el pasado 30 de mayo cuando desveló que había ingresado de urgencia a causa de una diverticulitis aguda de colon. Afortunadamente todo quedó en un susto y el escritor no tardó en regresar a su casa de Buñol, donde siguió el reposo indicado por sus médicos.

Cuatro días más tarde, ya recuperado, anunció en redes sociales su regreso a la capital. "Si alguno quiere acercarse a que le firme la novela, o las novelas, y contarme sus gustos, por allí estaré", comentaba el pasado martes, 4 de junio.