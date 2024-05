Máximo Huerta ingresa de urgencia en el hospital y cancela 'in extremis' sus compromisos: su mensaje

El escritor Máximo Huerta (53 años) ha sufrido un pequeño bache de salud en las últimas horas. Un contratiempo que le ha obligado, como ha hecho público este jueves, 30 de mayo, a través de sus redes sociales, a cancelar todos sus compromisos profesionales.

Cabe puntualizar que este fin de semana Huerta tenía previsto atender un acto agendado en Zaragoza e iba a afrontar tres jornadas de firmas de su última novela, París despertaba tarde, en la Feria del Libro de Madrid. Todo ello ha quedado suspendido a causa de un problema de salud.

Así lo ha compartido el literato en uno de sus stories, junto a una fotografía en la que se ve la pulsera identificativa propia de cualquier ingreso en un centro médico. "Queridos lectores. Me veo obligado a cancelar todos los compromisos de este fin de semana: Zaragoza y la Feria del Libro de Madrid. He vuelto a ingresar por urgencias en el hospital".

La publicación de Máximo Huerta, desde el hospital.

En ese momento, Máximo desvela el motivo: "He ingresado por una diverticulitis aguda de colon, de la que ahora mismo me recupero en casa y me han aconsejado no viajar". Termina su mensaje el empresario, dueño de La librería de Doña Leo, en Buñol, lamentando los "trastornos" que su estado de salud haya podido causar a sus lectores.

"Lamento mucho todo el trastorno que pueda ocasionar, pero la salud está por encima de todo. Confío estar el próximo fin de semana. Muchas gracias y abrazos". Este pequeño revés de salud ha llegado en un momento intenso para Máximo a nivel profesional.

Además de las firmas en Madrid, anteriormente mencionadas, y de su cita en Zaragoza, queda sin aclarar si Máximo responderá con un ilusionante proyecto, fechado para el 5 de junio, miércoles. Teniendo en cuenta que, de momento, el empresario no lo ha cancelado, podría ser que para entonces esté recuperado y pueda acudir.

Si la salud se lo permite, Huerta será uno de los ponentes del evento Transformation with purpose, organizado por el ESIC de Valencia. Un encuentro de tres horas de duración que pretende convertirse en "una experiencia única". El motivo de la charla es informar acerca de cómo las marcas con propósito verdadero tienen la capacidad de transformar la sociedad.

Será "una tarde donde tendrás la oportunidad de escuchar ponencias altamente inspiradoras a cargo de profesionales en activo en el mundo del marketing, el business y la cultura", tal y como promocionan desde la web del ESIC, escuela Negocios y Centro Universitario líder en marketing y dirección empresaria.

Máximo Huerta confirmó, días atrás, su participación y así lo mostró en su cuenta de Facebook hace escasas horas, plataforma que se ha convertido en su principal plataforma de difusión.

Sea como fuere, tras un tiempo pendiente de su madre, ahora es Máximo Huerta quien está atravesando un momento delicado de salud. Hay que recordar que el comunicador lleva tiempo instalado en Valencia, al cuidado de su progenitora, Clara, aquejada de una débil salud.