El rey Carlos III confirma su asistencia al Trooping The Colour: en carruaje en vez de a caballo y junto a Camila

El pasado 22 de mayo, Buckingham comunicó que la Familia Real británica posponía todos sus compromisos por la campaña electoral en Reino Unido. "Sus Majestades, Carlos III (75) y Camila (76), envían sus sinceras disculpas a cualquiera de quienes puedan verse afectados", indicaba un portavoz, sin dejar claro si celebrarían o no el Trooping The Colour, uno de los actos más memorables en la agenda de la Corona.

Finalmente, este jueves, día 30, se ha confirmado la presencia de los reyes Carlos y Camila en esta ceremonia militar que se celebra cada año en honor al soberano de turno. Se trata de un acto en el que se festeja el cumpleaños del monarca. Tiene lugar el segundo domingo de junio, independientemente de cuándo sea la fecha real de su nacimiento.

Este año, Carlos III no participará a caballo como manda la tradición. El monarca realizará el desfile, previsto para el próximo 15 de junio, en carruaje y junto a la reina Camila. Según la prensa británica, se habría hecho este cambio siguiendo los consejos de los médicos del Rey, que continúa con su tratamiento contra el cáncer que padece y del que apenas han trascendido detalles.

Carlos III en su primer Trooping The Colour como Rey. Casa Real británica

El año pasado, su primera vez como soberano en el Trooping The Colour, Carlos III sí saludó a las tropas desde su caballo. No se veía cabalgar a un monarca en este acto desde 1986. Fue entonces la última vez que lo hizo Isabel II.

No hay mayores detalles sobre Kate Middleton (42), que también sigue su tratamiento contra el cáncer. La Princesa de Gales se mantiene alejada de sus compromisos institucionales y no ha participado en ningún acto público desde el pasado diciembre. Buckingham, de momento, sólo ha comunicado que la Princesa de Gales no asistirá al ensayo tradicional previo al Trooping The Colour, que tendrá lugar el 8 de junio.

El teniente general James Bucknall será el encargado de desempeñar el papel de oficial inspector en nombre de la Princesa de Gales, según recoge la prensa local este jueves, 30 de mayo. Kate Middleton retomará su agenda cuando sus médicos lo autoricen.

De momento, no se ha confirmado qué miembros de la familia se unirán a Carlos III para conmemorar una de las fechas más especiales de la Casa Real y que en su día era la favorita de la reina Isabel II. Así, se desconoce si el príncipe Guillermo acompañará a su progenitor o se mantendrá al lado de su mujer.

La reina Camila, Kate Middleton y los hijos de la Princesa de Gales en el Trooping The Colour 2023. Gtres

Ahora, tanto Guillermo como el resto de la Familia Real han reducido sus compromisos por las elecciones previstas en Reino Unido. Los Windsor han cancelado casi toda su agenda para evitar "desviar la atención de la campaña electoral". No obstante, al Príncipe de Gales se le vio el pasado fin de semana cuando acudió a la final de la Copa inglesa de fútbol junto a su hijo George (10).