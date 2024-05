Mariló Montero se convierte en la invitada perfecta con un vestido de alquiler: en color lima y escote con abertura

"Si tengo un evento o programa de televisión especial, me gusta recurrir a ellas porque me aseguro un buen looky. ¡Gracias, amigas! Olibati siempre es un acierto", ha posteado en las últimas horas en su red social Instagram la presentadora navarra Mariló Montero (58 años). Las palabras de Montero, a nivel estilístico, nunca son baladí ni pasan inadvertidas.

No en vano, ella sabe perfectamente qué es tendencia y qué se lleva en cada momento. Tiene el pulso tomado a la moda y sus 115.000 seguidores de la menciona red bien lo saben. Por eso, siempre que la exmujer de Carlos Herrera (66) se asoma a su plataforma 2.0 todos se fijan, más allá del mensaje en sí, en su outfit. No hay semana que Mariló no dé lecciones de estilo.

Bien para acudir a los distintos programas de televisión donde colabora o para asistir a algún evento personal. En los últimos días, ha sido la invitada mejor vestida y ha sido gracias a una marca, Olibati, de confianza para ella. Montero ha lucido un favorecedor diseño, a caballo entre verde oliva o amarillo mostaza, perteneciente a la firma Pertegaz.

En esta ocasión, Montero ha probado suerte con un diseño en régimen de alquiler. Se trata de un diseño con mangas de campana, escote redondo con abertura, y detalles drapeados en la zona de la cintura.

Sea como fuere, se trata de una prenda cuyo precio, en venta, de 450 euros. La periodista, eso sí, lo ha alquilado para un par de días por 74 euros. Si te decantas por esta última opción, la del alquiler, se especifica desde la web: "Puedes probártelo en la comodidad de tu casa, para ello después de reservarlo ponte en contacto con nosotros y te lo mandaremos durante un día".

Mariló complementa este vestido con unos elegantes zapatos stilettos con estampado de leopardo y un cinturón dorado. Además, se le pueden hacer todo tipo de arreglos al vestido. Está disponible en diferentes tallas.

Las reacciones a la publicación de Mariló no se han hecho esperar: "Espectacular", "Hermosura", "Qué belleza", "Guapísima", "No se puede ser más elegante", "Estilazo".

Olibati fue fundada en 2021 por Ana Taboada y Claudia Martín. Es una plataforma de venta y alquiler de prendas de marcas de lujo. "Somos una plataforma de moda circular en España, que está cambiando el modo en que la gente consume moda, a través del alquiler, la venta de productos pre-loved y comprando lo que te quedarás para siempre. El planeta necesita que compremos menos, pero sin dejar de disfrutar de la moda", se puede leer desde el apartado de Sobre nosotros.