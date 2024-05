Sara Carbonero, más natural que nunca, se muestra sin maquillaje ni "pelo fake después de muchos años"

Sara Carbonero (40 años) se ha mostrado más natural que nunca a través de sus redes sociales. Tras su último paso por la peluquería, la periodista ha compartido una inspiradora reflexión en la que pone el foco en la realidad de su imagen. "No nada", advierte la comunicadora en una de las primeras líneas del post.

La que fuera mujer de Iker Casillas (43) titula su publicación con su mood del momento: "Creciente. Liviano. Transparente". Asegura que en su cara no hay rastro de ningún producto y se muestra tal y como es. Con los signos propios de una persona que no ha pasado una agradable velada.

"Ojeras de virus y noche movidita. No maquillaje, no nada. No tintes químicos", comienza la periodista en su relato. "Lo más importante por aquí en casa, no 'pelo fake' (como dicen mis hijos), después de muchos años…", prosigue la manchega, llamando especialmente la atención de sus seguidores.

Su melena, por mucho tiempo, se convirtió en una de sus grandes señas de identidad, en lo personal y en lo profesional. Pero hace cinco años, Sara Carbonero tuvo que pausar su carrera y rutina para centrarse en su tratamiento contra el cáncer. La periodista llevó su enfermedad en la intimidad, pero nunca ocultó su patología y en ocasiones utilizó sus redes para darle visibilidad.

Tras superarlo, la comunicadora ha dejado crecer de nuevo su pelo, pero en momentos, según deja entrever en el post, habría recurrido a extensiones para conseguir mayor volumen.

Ahora pretende dejar a un lado estos trucos de belleza y busca centrarse en la naturalidad. "Esto es lo que hay. El pelo es una metáfora del proceso, me dijo una vez una psicóloga", expresa Sara en el corazón de su publicación.

Para terminar, comparte una frase contundente: "Los miedos se vencen abrazándolos, digo yo. Aligerar y seguir". La comunicadora finaliza con las palabras de un compositor: "Pequeños grandes pasos. Como dice Manolo García, somos levedad".

Sara Carbonero en las calles de Madrid en junio de 2021. Gtres

La periodista ha escrito estas palabras junto a un álbum compuesto por cuatro instantáneas. En dos de ellas, captadas en primer plano, deja constancia de su nueva imagen. Después publica una estampa de las olas del mar con símbolos de la luna en todas sus fases. Termina con una foto hecha por sí misma frente al espejo, en la que presume de esta nueva Sara.

En pocos minutos, la publicación se ha llenado de un sinfín de likes y comentarios por parte de sus seguidores, quienes le muestran su cariño y aseguran que luce estupenda de cualquier manera.

"Guapa, te pongas como te pongas. Y cuando se es libre se es más guapa aún. Te quiero", escribe Paula Echevarría (46). En la misma línea, añade Jaydy Michel (50): "Tú eres bella de cualquier forma, sin o con maquillaje, te peines como sea… eres bella y siempre lo serás". A la ola de mensajes se suman Marisa Martín-Blázquez (60), Alejandra Prat (47) o la influencer Madame de Rosa (42).