Ya hay fecha para que Bertín Osborne descubra si es el padre del hijo de Gabriela Guillén: cuándo y dónde será

Importantes novedades en torno a la polémica paternidad del hijo de la modelo Gabriela Guillén (32 años), casi cinco meses después del nacimiento del menor. Tras un tiempo convulso, en el que Bertín Osborne (69) no ha querido conocer al hijo de Guillén -pretextando que "asumirá sus responsabilidades si tiene que asumirlas"-, este pasado miércoles, 29 de mayo, se ha conocido un paso clave.

Ha sido la periodista Beatriz Cortázar, en el programa Y ahora Sonsoles, quien ha desvelado que ya existe fecha para que Gabriela y su vástago se sometan a las pruebas de ADN que despejen todas las dudas. Hay que puntualizar que esas dudas tan sólo las siente el artista, pues Gabriela siempre ha defendido que el padre de su hijo -del que se desconoce hasta el nombre- es Osborne.

Será a mediados del mes de junio cuando Guillén y el menor sean emplazados por el juez para iniciar los trámites de paternidad."Ella ya ha recibido la citación y el sitio es en Madrid", ha apuntado Cortázar.

Bertín Osborne y Gabriela Guillén.

El artista todavía no ha recibido dicha citación. "Él todavía no. Primero lo recibe la madre y luego la recibirá Bertín. A mediados de junio están emplazados la madre y Bertín. Es el juzgado el que tiene que citar", ha apostillado la mencionada periodista.

Eso sí, en esa línea se apunta que cuando Bertín sea citado no tendrá ningún problema en hacerse las pruebas de paternidad. Como aseguró ante los micrófonos de Europa Press hace unos días, "asumirá sus responsabilidades si es que tiene que asumirlas cuando llegue el momento".

Una vez ambos se sometan a las pruebas, éstas se cotejarán y se verá con todos esos resultados si Bertín es el padre del hijo de Gabriela, que este viernes cumplirá cinco meses.

De acuerdo a la información que maneja Beatriz Cortázar, el presentador hará públicos dichos resultados cuando los sepa, y si salen positivos se hará cargo económicamente del pequeño y cumplirá con sus obligaciones, aunque su postura respecto a ejercer como padre del niño no ha cambiado en absoluto y su relación con la paraguaya continúa siendo nula.

Gabriela Guillén en una imagen captada por las calles de Madrid, este mes de mayo. Gtres

Hace unos días, Gabriela Guillén rompió su silencio y habitual discreción, teniendo en cuenta que hasta la fecha había optado por un discretísimo segundo plano. No obstante, la también empresaria habló alto y claro de Bertín y lo hizo para defender a un buen amigo de ambos, José Luis López, conocido como El Turronero.

"Ya os lo dije una vez. O sea, no metáis a El Turronero de por medio. Es mi amigo y es su amigo. Entonces, independientemente de los dos, pues no voy a decir nada. (...) Siempre lo he dicho, me tratasteis de mentirosa. Yo sé quién es el padre de mi hijo, no voy a... Bueno todo el mundo, todo el mundo. Todo el mundo. Es que me parece alucinante todavía", aseguró en su último acto público.

"Bueno, a ver, mi niño tiene cinco meses. ¿Ya es hora, no?", respondió Guillén cuando se le preguntó si Osborne le va a ayudar y a cumplir con sus obligaciones. Gabriela sólo vela por y para su hijo y está feliz, pese a todo, porque el menor ha superado unos días difíciles, en los que ha estado enfermo.

"Se ha recuperado y estoy muy contenta. Estaba malito, tenía fiebre y tal, pero nada grave, nada grave. (...) Ya no es pequeño, está muy grande", ha desvelado. Sobre si el pequeño se parece a Bertín, la modelo responde: "La fuerza la tiene, tiene mucha fuerza".

"Yo no le pido nada, él sabrá lo que tiene que hacer en el momento que tenga que hacer. Sí, él y su conciencia... lo dirá él. Yo no voy a obligar a nadie y no he obligado a nadie", ha sentenciado.