Bertín Osborne se convierte en padre a los 69 años: Gabriela Guillén, su ex, ha dado a luz a su hijo en común

El año 2024 acaba de empezar y ya comienzan a surgir las primeras noticias relativas al universo del corazón. Tras meses de intensidad y revuelo mediático, Gabriela Guillén (33 años), expareja de Bertín Osborne (69), ha dado a luz a su primer hijo, fruto de su relación, ahora rota, con el cantante. La buena nueva ha sido revelada en la tarde de este martes, día 2 de enero, por el programa Así es la vida, de Telecinco.

Por el momento, ni la madre ni el padre del recién nacido se han pronunciado respecto a este dulce momento. La llegada del pequeño ha generado una gran expectación, especialmente porque Gabriela salía de cuentas el pasado 31 de diciembre y su ausencia en redes sociales, donde a menudo se muestra bastante activa, ya sugería que estaba centrada en la recta final de su embarazo y en el inminente nacimiento de su bebé. Finalmente, dio a luz el último día de 2023.

Tristemente, el alumbramiento de este niño ha estado envuelto en polémica desde el principio. Bertín Osborne y Gabriela Guillén vivieron un apasionado romance secreto que saltó a las portadas de las revistas y fue desmentido tajantemente por parte del presentador. "Es sólo una buena amiga", afirmó en su momento.

Bertín Osborne en 'El Hormiguero'. ATRESMEDIA

Tanto la modelo como el artista han protagonizado una montaña rusa de emociones, y un infinito cruce de acusaciones y comentarios en los medios de comunicación y las redes sociales. La incógnita ahora es si Osborne acudirá a conocer a su recién nacido, el que es su séptimo hijo, ya que según el programa que ha avanzado la información, "Bertín sabe del nacimiento, pero aún no ha visto al bebé al encontrarse en Sevilla".

La relación entre Bertín y Gabriela llegó a su fin en las primeras semanas de embarazo, por lo que el jerezano, presuntamente, estaría considerando solicitar una prueba de paternidad para confirmar la filiación del niño. En caso de ser su hijo, Bertín se compromete a hacerse cargo de la manutención, pero no ha querido tener contacto con Gabriela Guillén durante estos meses, algo que a ella le hizo estallar en más de una ocasión.

Gabriela Guillén.

"Yo no he visto a Bertín desde la fiesta de El Turronero, el pasado 1 de julio. Estuve con él en la finca, me quedé a dormir con él y después me vine a Madrid. Desde entonces, no le he vuelto a ver", afirmó en redes sociales. "No recibí ninguna noticia de él, no sé qué le está pasando, pero no tengo contacto con él. Quiero aclarar que Bertín no se ha preocupado ni ha estado pendiente del embarazo", detalló.

La joven, en cambio, ha contado con el apoyo de su familia, que ha viajado desde Paraguay para acompañarla en este momento crucial. La noticia del nacimiento ha coincidido con el cierre de la gira musical de Bertín Osborne, 40 años son pocos, evidenciando que la vida del cantante continúa a pesar de las controversias. Mientras tanto, el bebé, cuyos apellidos aún están por decidir, se convierte en el séptimo hijo del cantante -seis, en realidad, porque uno, Cristian, falleció a los 15 días de nacer-, quien ha recibido el respaldo de los suyos en medio de la difícil situación.

