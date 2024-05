Desvelamos dónde trabajará este verano Natalia, la hija de Patricia Cerezo y Ramón García, y gran orgullo familiar

Natalia García Cerezo (20 años), la hija mayor del exmatrimonio formado por Ramón García (62) y la periodista Patricia Cerezo (52), está viviendo su gran sueño americano. Fue en octubre de 2023 cuando EL ESPAÑOL se hizo eco de que la joven se instalaba en California, Estados Unidos, para cursar sus dos últimos años de carrera.

Tras matricularse en 2021 en ADE, Administración y Dirección de Empresas, en la Universidad Pontificia Comillas ICADE, en el centro de Madrid, a la primogénita del emblemático presentador de ¿Qué apostamos? se le presentó una oportunidad que no podía rechazar: en ICADE consiguió plaza tras las complicadas pruebas de acceso en E4.

E4 es un grado en Administración y Dirección de Empresas con Mención Internacional. Gracias a esta opción, los alumnos tienen la opción de cursar dos años en España y otros dos fuera en una universidad internacional. Natalia terminó alzándose con una plaza en la universidad de San Diego. Allí se instaló tras el verano del pasado año.

Patricia Cerezo y Ramón García junto a sus hijas, Natalia y Verónica, en una imagen tomada en 2021. Gtres

En suelo americano, la joven cursa un doble grado en Administración de Empresas y Análisis Empresarial, del que está previsto que se gradúe en mayo de 2025, tal y como reza su perfil de LinkedIn. Mientras ese momento llega, la hija de Ramón García ya ha probado suerte en el mercado laboral. En realidad, desde bien joven siempre quiso ganarse su propio dinero y ser independiente, lejos del apoyo familiar.

Además de un breve paso por la empresa de asesoramiento financiero Rothschild & Co, en Madrid, y de su experiencia en Afi -compañía española líder en consultoría y formación independiente-, Natalia enriqueció su currículum vitae en Wayra España. Ahora, según ha podido confirmar en primicia EL ESPAÑOL, Natalia emprende una ilusionante etapa laboral, en esta ocasión en Londres.

Natalia va a trabajar este verano en JP Morgan Chase & Co -el banco más grande de Estados Unidos y una de las mayores empresas financieras del mundo-, como "como analista de banca corporativa en el Departamento de Finanzas Globales y Gestión Empresarial".

Tal y como reconoce ella misma, en su perfil profesional, "me siento extremadamente agradecida por esta oportunidad y estoy emocionada de embarcarme en este viaje profesional". Una de las primeras personas que ha reaccionado a la publicación de Natalia García Cerezo, como no podía ser de otro modo, ha sido su madre, Patricia, quien le ha llenado el muro de LinkedIn de corazones rojos, cargados de amor y de mucho orgullo.

Natalia García Cerezo, en la gran fiesta de su mayoría de edad, en 2021. Gtres

Así las cosas, la joven está feliz de esta nueva etapa, y este medio ha podido conocer que la joven festejará su cumpleaños lejos de España. El 21 de julio la hija mayor de Ramón y Patricia soplará las velas de su 21º cumpleaños y lo hará en un enclave de ensueño, Londres, y adentrándose en el mundo laboral. Se espera que Natalia reciba para ese día una sorpresa en forma de apoyo familiar.

Hace un tiempo, EL ESPAÑOL contactó con Patricia Cerezo para corroborar un dato en torno a la vida académica de su hija y la colaboradora de ¡De Viernes! ya puntualizó que de sus hijas ella no habla. No ahora ni nunca. Ídem Ramón García. Pese a todo, huelga decir que los padres de la joven se sienten profundamente orgullosos de su hija mayor.

A este medio le consta que los padres de la joven viajan, siempre que sus compromisos profesionales se lo permiten, allende los mares, para estar y arropar a su hija. Sobre todo, Patricia. La exmujer de Ramón, además, ha llegado a viajar en compañía de su actual razón de amor, Kiko Gámez, el cual se encuentra totalmente integrado en la familia, como informó EL ESPAÑOL hace un tiempo.

"Es la mayor y ella está muy apegada -a sus padres-", detalla una fuente próxima a la familia. En otro orden de cosas, en los últimos días, Ramón y Patricia también han sentido otra inmensa satisfacción. En esta ocasión, por su otra hija, Verónica. La pequeña de la casa, que cumple la mayoría de edad este año, se ha graduado de 2º de Bachillerato, y su madre le ha dedicado unas sentidas líneas en sus redes sociales.

El exmatrimonio formado por Ramón García y Patricia Cerezo, en una imagen de archivo. Gtres

"Hoy es un día muy especial. Tengo una mezcla de sensaciones: alegría, orgullo, emoción, nostalgia, ilusión…. ¡Felicidades, Verónica! Hoy celebras tu graduación y estoy segura de que va a ser un día inolvidable", comienza el texto.

Y añade Cerezo De Castellví: "Terminas una etapa de tu vida importantísima en la que durante estos 15 años te has ido formando académica y personalmente hasta convertirte en lo que eres ahora. Una persona maravillosa, responsable, divertida, brillante, exigente contigo misma, muy amiga de tus amigos y la mejor hija del mundo".

Tal y como recogió Europa Press el pasado jueves, 23 de mayo, el día de la graduación, Patricia y Ramón coincidieron en el instituto British Council School de Madrid, en el gran día de su hija menor. Eso sí, entraron y salieron por separado.

Ramón García y Patricia Cerezo se separaron en 2021 tras 24 años de casados y dos hijas en común. Ambos reconocieron que la decisión fue de mutuo acuerdo y en la actualidad mantienen una buena relación, aunque el presentador prefiere mantenerse alejado del foco mediático.

Ramón, imparable

Ramón García está atravesando uno de los momentos más estables y serenos y plenos de su vida. A todos los niveles; personal y laboral. Ramón goza hoy de gran estabilidad. Especial mención se hace de su trabajo en el espacio televisivo En Compañía, de Castilla La-Mancha Media, donde ha entrado su hueco y no hay día en que no coseche pingües beneficios de audiencia.

Tan sólo hay un plano en el que, parece, Ramón García no quiere triunfar, si acaso esto es tener el corazón ocupado: en el amor. Ramón no quiere enamorarse y tampoco se le ha ofrecido, en estos dos años de soltería, la posibilidad. "No es que esté cerrado; él sale con amigos y amigas y se lo pasa bien, pero no presta atención a eso. No lo busca", deslizó un informante, hace un tiempo, a este medio.