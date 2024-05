Amelia Bono agota en horas el mono largo de estampado animal que rompe con todo

Es una realidad que el animal print o estampado animal ha llegado para quedarse. Puede no gustar a todo el mundo, pero esta temporada ha conseguido hacerse un hueco entre las tendencias de moda y demostrar que nunca se va del todo.

Son cada vez más los rostros conocidos que confirman que está conquistando a todo tipo de personas, incluso a aquellas que antes odiaban este estampado y que ahora le han hecho un espacio en el armario.

La última en sumarse a esta oleada de leopardo y cebra ha sido Amelia Bono (43 años). Ha lucido un conjunto algo arriesgado, pero al que ha conseguido darle ese toque único y que solo ella sabe darle. "Queda inaugurada la temporada de sandalias", ha escrito junto a la publicación que ha compartido.

[Rocío Osorno luce el vestido joya que necesitas para brillar y seguir la tendencia 'Barbiecore']

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Amelia Bono (@ameliabono)

En concreto, se ha decantado por un mono largo de estampado animal y que pertenece a la nueva colección de Zara. Así lo definen en su página web: "Mono largo entallado de escote redondo y tirantes finos". Tiene un precio de 17,95 euros y está disponible desde la talla S hasta la L.

Sin embargo, Amelia Bono sólo ha tardado unas horas en agotar esta prenda que ya no se puede adquirir por la web. Es posible que la marca lo reponga en los próximos días viendo el éxito que ha tenido. No es la primera vez que un rostro conocido luce este look. Dulceida apostó por este estilismo durante su viaje al festival de Cannes.

En esta ocasión, la creadora de contenido ha querido combinarlo con unas sandalias, inaugurando oficialmente la temporada de verano. Se ha decantado por el modelo Sandalia plana tiras adorno metálico. Tiene un precio de 29,95 euros y está disponible también en la web de Zara. En cuanto a las tallas, está disponible desde la 35 hasta la 42, aunque hay algunas que ya se encuentran agotadas.

Estilismo de Zara.

Aunque Amelia Bono ha escogido el modelo que tiene el negro como protagonista, la web también ofrece el mismo en otra tonalidad: en blanco. Es una opción más arriegada, pero perfecta para este verano.