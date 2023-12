Vicente Vallés y Ángeles Blanco, rivales en el trabajo y cómplices en el amor: su relación y un hijo en común

Isabel Jiménez (41 años) y David Cantero (62) se separan. Pero solo de plató, pues su amistad es inquebrantable. Uno de los matrimonios televisivos más queridos pone fin a casi 12 años juntos en la pequeña pantalla. La ruptura -en términos laborales- se produce por una reestructuración de Mediaset, que se aplicará a partir de 2024. Desde el próximo año, la periodista seguirá en la edición del mediodía, pero acompañada por Ángeles Blanco (51), que desde hace seis años pilotaba las noticias de los fines de semana junto a José Ribagorda.

La periodista extremeña, vinculada a Mediaset desde comienzos de los 90, pasará a los Informativos del mediodía. Pero cuando Carlos Franganillo (43), la nueva incorporación de la cadena, "esté fuera de plató", Ángeles Blanco saltará a la noche compitiendo directamente con su pareja, Vicente Vallés (60), el máximo responsable del informativo líder de la noche, Antena 3 Noticias 2.

Hace apenas dos meses, como si de un presagio se tratara, la propia Ángeles Blanco decía en una entrevista con EL ESPAÑOL, en referencia al éxito de Vallés: "Que disfrute de su liderazgo porque durante una época no le tocó a él, y a lo mejor, dentro de un tiempo deja de tocarle".

Ángeles Blanco y Vicente Vallés, en una recepción en el Palacio Real por el Día de la Hispanidad. Gtres

Ángeles Blanco y Vicente Vallés son rivales en el trabajo, pero el tándem perfecto en la vida de pareja. Su relación comenzó hace muchos años, pero siempre la han llevado con discreción. Han posado varias veces en los photocalls, pero hablar de su vida sentimental no es una constante.

El pasado noviembre, no obstante, Vicente Vallés se sentó en el programa de Joaquín Sánchez (42) y dio algunas pinceladas de su relación con Ángeles. El periodista, en concreto, hizo referencia a su hijo en común y a los 'piques' que hay entre ellos por su rivalidad profesional.

"No coincidimos en pantalla casi nunca, pero algunas veces sí. De vez en cuando a ella le toca presentar algún informativo por la noche y estamos los dos en pantalla. Siempre nos gastamos alguna broma esos días... Pero las noticias nos las escondemos siempre, eso no se cuenta. Es una barrera infranqueable", contó Vallés cuando explicaba cómo son esos momentos en los que él y su mujer tienen que informar a España al mismo tiempo y en espacios distintos. Ante estas situaciones, aseguró en su relato, su único hijo en común con Ángeles Blanco actúa con imparcialidad.

"Él suele ser bastante diplomático. Dice que nos ve a los dos. Aunque en realidad no nos ve a ninguno. Le interesan otras cosas que no son las noticias, todavía", dijo Vallés sobre su hijo y haciendo uso del sentido de humor, en aquella conversación emitida el pasado noviembre. Sobre las audiencias, puntualizó: "A veces coincidiendo ella me ha ganado a mí y hay otras que le he ganado yo".

Aunque han logrado mantener su relación en un discreto segundo plano, queda claro que Vicente Vallés y Ángeles Blanco no esconden su vínculo sentimental. En redes sociales, la periodista, quien tiene mayor actividad en este tipo de plataformas, ha profesado el orgullo que siente por su pareja en varias ocasiones. Cada vez que el presentador consigue un reconocimiento, la comunicadora lo celebra públicamente en su perfil de Instagram.

A través de sus respectivas cuentas también han dejado constancia de algunos de sus planes juntos, desvelando así lo que les gusta hacer en su tiempo libre. A Ángeles Blanco y Vicente Vallés, entre otras actividades, se les ha visto disfrutar de los conciertos de Alejandro Sanz (55) o Manuel Carrasco (42). También de un domingo en familia y de deportes como el tenis.

