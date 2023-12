La madre de Itziar Castro llega rota de dolor a la capilla ardiente: "Realmente no me esperaba esta acogida"

La actriz Itziar Castro fallecía a los 46 años el pasado 8 de diciembre después de "encontrarse mal" durante el ensayo de un espectáculo de natación sincronizada. Una pérdida que ha dejado devastado al mundo de la interpretación. La catalana siempre será recordada por su defensa por los derechos del colectivo LGTBIQ+, por la gordofobia y por el feminismo.

Este domingo, 10 de diciembre, ha comenzado el velatorio para dar el último adiós a la artista y será uno de los días más dolorosos tanto para sus familiares como para sus amigos o seguidores.

La Sala Pal·ladius de Pallejà, de Barcelona, permanecerá abierta al público "hasta que sea necesario", comunicaba la agencia de representación de Itziar. Así, los primeros en llegar a la capilla ardiente han sido sus padres, Manel Castro y Lucía Rivadulla.

Su madre, rota de dolor y sin encontrar palabras que expresaran su sufrimiento, ha querido compartir algunos de sus pensamientos y agradecer a todas las personas que han dedicado parte de su tiempo en mandarles mensajes de ánimo.

"Palabras, soy madre, y en este momento no las tengo", confesaba a las cámaras de Europa Press. A pesar del dolor, Rivadulla ha aprovechado su altavoz para agradecer las múltiples muestras de cariño que ha recibido la familia tras el fallecimiento de su hija.

También ha destacado algunas de las virtudes de Itziar y ha dejado una sentida reacción ante las emotivas despedidas hacia su hija: "Era muy buena, no tenía nada, a mí y a todo el mundo. Entonces, darle las gracias a todo el mundo porque realmente no me esperaba esta acogida de ella".

Finalmente, la progenitora de Castro ha arrojado algunas palabras a la prensa, a sus compañeros de profesión y a diversos rostros conocidos que han demostrado respeto hacia su hija: "Los medios la han tratado muy bien siempre, hasta Risto Mejide, que yo pensé que era un hombre agresivo en las entrevistas, y el día que le hizo la entrevista a ella, hasta lloró él, o sea, fue maravilloso. De verdad, la habéis tratado todos los medios muy bien", sentenciaba.

El velatorio de Itziar Castro reunirá a decenas de personas que quieran recordar el legado de la querida actriz. Así, el ataúd de la actriz permanecerá abierto, y se encuentra rodeado de varias coronas de flores, fotografías suyas, la bandera LGTBIQ+, la de Cataluña y la de España y se observa un contundente mensaje: "Solo quiero que, de vez en cuando, os acordéis de mí".

Será el próximo lunes, 11 de diciembre, cuando se lleve a cabo un velatorio y una ceremonia de carácter privado. "La familia y amigos piden intimidad el día lunes para dar el último adiós a Itziar", apunta la agencia de representación, Bedelka Talent.

