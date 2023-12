La cantante Gisela, ingresada de urgencia en el hospital en la mitad de su embarazo

Un mes después de anunciar su embarazo, Gisela (44 años), la cantante de la primera edición de Operación Triunfo, ha tenido que ingresar de urgencia en el hospital. Ella misma lo ha revelado en sus redes sociales, explicando qué le ocurre a través de varios vídeos.

"Me están medicando y cuidando. Mañana me harán las pruebas. Quería dar las gracias a todos por el cariño, los mensajes...", comentaba la cantante desde la cama de un hospital. Visiblemente afectada, en la madrugada de este pasado sábado, 2 de diciembre, Gisela compartía con sus seguidores que finalmente había decidido permanecer bajo observación médica tras sufrir molestias en un riñón.

Horas antes de su ingreso, también a través de sus redes sociales, la artista confesaba que tenía "un día regular, tirando a mal". Gisela aseguraba que no se encontraba muy bien. "Tengo algún problemita en un riñón. Tengo una piedra y me está dando problemas. Solo faltaba esto. Estoy cansada de no poder tener una semanita tranquila sin que pase nada, un susto, un sobresalto... Y las hormonas tampoco ayudan. Aquí estamos, en la camita...", decía.

[Primera aparición pública de Gisela tras anunciar su embarazo a los 44 años: "Me ha costado mucho"]

Gisela, ingresada en el hospital, ha contado qué le ocurre a través de sus redes. Instagram

En un siguiente story y ante la preocupación de sus seguidores, explicaba: "He ido al médico, he estado en urgencias y me han visto. De momento hay que esperar, pero tal y como estoy no me quedo en casa si me encuentro mal, lógicamente". Más tarde, la intérprete de Mucho más allá volvía a ponerse en manos de los médicos.

No ha sido hasta la tarde de este domingo, 3 de diciembre, cuando ha vuelto a reaparecer para tranquilizar a sus seguidores. "Estoy pasando un proceso de cólico nefrítico. Una piedra en el riñón que tiene que salir de alguna manera, pero como estoy embarazada el cuadro se complica un poco y por eso estoy ingresada. Es algo que se pasa muy mal, es muy doloroso y más estando embarazada... No te pueden medicar como a cualquier otra persona. Aquí estoy muy bien controlada, cuidada... Pero no deja de ser algo complicado y dolorosísimo. Dentro de todo estoy bien", ha aclarado la cantante, todavía ingresada.

Gisela atraviesa este bache de salud en pleno embarazo. Fue el pasado 2 de noviembre cuando salió a la luz que estaba en su quinto mes de gestación. "Hoy es un día muy especial para mí. No sabía cómo decirlo ni en qué momento porque ha sido un poco turbulento todo, pero realmente ha llegado el día de compartir con vosotros una noticia que nos hace muy feliz y que llevábamos mucho tiempo esperando. Ahora entenderéis mi ausencia en las redes sociales", explicaba la catalana, que se convertirá en madre por primera vez a las 44 años, a través de sus stories de Instagram.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Gisela (@giselaoficial)

La cantante, además, concedía una entrevista a la revista ¡HOLA! donde compartía la buena nueva y desvelaba el duro proceso al que se tuvo que enfrentar para conseguir ser madre. Gisela y su pareja desde hace ocho años, José Ángel Ortega, se enteraron de la buena nueva en agosto y, desde entonces, ambos habían permanecido alejados de las redes. No fue hasta ese 2 de noviembre cuando se supo el motivo.

Sigue los temas que te interesan