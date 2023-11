Primera aparición pública de Gisela tras anunciar su embarazo a los 44 años: "Me ha costado mucho"

Su rostro lo dice todo. Gisela (44 años) embriaga y desprende felicidad. Ya se le nota el embarazo. La próxima primavera debutará en la maternidad. En su primer acto público tras publicarse la noticia durante la celebración de la XIII Cena Benéfica de la Fundación Dr. Iván Mañero ha comentado que "el bebé nacerá en primavera". "Me encuentro bien. Me ha costado mucho, pero afortunadamente estamos en un momento tranquilo y muy centrados en sacar todo adelante y compaginarlo con proyectos profesionales".

No ha sido un camino de rosas llegar hasta aquí. Intentó quedarse embarazada de forma natural, tuvo dos abortos e incluso la tuvieron que operar con sedación total con los riegos que implicaba. Además, estaba el inconveniente de la edad. Con su pareja José Ángel Ortega, con quien tiene una relación desde hace ocho años, decidieron buscar posibles alternativas. Al final, gracias a la fecundación in vitro y a cinco estimulaciones va a hacer realidad su sueño.

¿Es el gran proyecto de tu vida?

Bueno, uno de ellos, porque siempre hay muchas cosas. Lo importante es que estamos muy felices.

¿Cómo crees que será tu papel de madre?

Protectora. Como gallina clueca, siempre debajo de las alas. Pero bueno, como no lo he sido nunca no te puedo decir. Creo que va a ser más instintivo que cualquier otra cosa.

¿Ya barajáis nombres?

No. Hasta que no sepamos cómo va ir no nos pondremos a hacer un listado. Tampoco sabemos el sexo del bebé, no estamos obsesionados y nos gustaría dejarnos llevar por la sorpresa. Tampoco sé si habrá babyshower, así que desde aquí animo a las que tienen que hacerlo, ja, ja.

[Gisela, embarazada de su primer hijo a los 44 años, desvela su duro proceso para conseguir ser madre]

Gisela, embarazada de su primer hijo. EL ESPAÑOL

Sin duda van a ser unas navidades especiales.

Más bien lo serán las siguientes (sonríe). Todavía no sé dónde y cómo lo vamos a celebrar. Estamos a la expectativa de cómo van a ir sucediendo las cosas. Hay que ir pasito a pasito.

A pesar de lo traumático de la situación seguro que has servido de inspiración para otras mujeres en tu misma situación, habrás dado apoyo anímico…

Más que de ánimo al final compartir es vivir. En mis redes sociales he recibido miles de felicitaciones y muchas historias de mujeres que han pasado y están pasando por este proceso. Unas lo han conseguido y otras no. Al final se trata de una carrera de fondo y no siempre es posible. Hay que intentarlo.

¿Vas a estar hasta el final de embarazo trabajando?

Lo que permita el cuerpo. Por ahora me encuentro bien, no he notado cambios y tampoco tengo antojos ni de dulce ni de salado.

¿Algunos de los chicos de Operación Triunfo serán padrinos?

¡Uy, aún queda mucho!. En mi grupo de WhatsApp ya me van diciendo cositas.

¿Qué proyectos tienes a la vuelta de la esquina?

Conciertos navideños con un repertorio infantil, estoy confeccionando otros proyectos musicales y hay algo de televisión a nivel nacional para este año. Pero no puedo decir nada porque he firmado contratos de confidencialidad.

En breve empieza OT y Chenoa debuta como presentadora, ¿lo vas a ver?

Estaré en primera fila. Chenoa se lo merece y lo va a hacer estupendamente bien aunque sea una plataforma que no es la televisión convencional. Tendrá el mismo éxito.

La cantante durante la celebración de la XIII Cena Benéfica de la Fundación Dr. Iván Mañero. ELE SPAÑOL

¿Has visto el documental de David Bisbal?

No lo he visto porque ya tenía bastante con lo que me estaba sucediendo. Pero claro, me he enterado de todo. Al final las cosas saltan y te llegan. Si ellos dicen que no ha habido polémica entre ellos y que tienen buena relación, no seré yo quien desdiga lo que han dicho. A la vista está que somos adultos y se puede llevar todo de una manera civilizada.

Sois fuente inagotable de noticias. Nuria Fergó ha anunciado que se casa.

La he felicitado, la quiero muchísimo y le deseo todo lo mejor del mundo porque se lo merece. Hacen muy buena pareja y espero que si me lo permite la vida estaré sentada en primera fila.

Sigue los temas que te interesan