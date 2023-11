Enrique Ortiz, el padre de Bertín Osborne, ingresado de urgencia en un hospital a los 95 años

No cabe duda de que el cantante Bertín Osborne (68 años) atraviesa uno de los momentos más convulsos y agitados a nivel personal. En plena marejada informativa por su inminente paternidad junto a Gabriela Guillén -y el cruce de acusaciones entre ellos-, el artista ha recibido un gran susto en los últimos días en el plano familiar.

Su padre, Enrique Ortiz, de 95 años, ha sido ingresado de urgencia en un hospital. Tal como ha informado el periodista Nacho Gay en el programa Y ahora Sonsoles de Antena 3, el progenitor de Osborne se trasladó al hospital después de que unos medicamentos que toma en su rutina comenzaran a sentirle mal.

Ante este contratiempo, los médicos consideraron oportuno ingresarlo y reajustarle la dosis de medicación. Así las cosas, Enrique Ortiz se encuentra en observación y bajo los cuidados de los profesionales pertinentes. Se hace constar que Enrique está fuera de todo peligro responde de manera favorable a los tratamientos.

Esta buena, a priori, adaptación médica podría suponer que en las próximas horas el padre de Bertín recibiera al alta hospitalaria y regrese a su hogar y a su rutina. Se explica en el espacio de Antena 3 que Ortiz está bien arropado y cuidado por sus hijos.

Detallan en el exitoso espacio de Sonsoles Ónega (45) que este revés de salud de su padre ha obligado a Bertín Osborne a paralizar sus compromisos profesionales. De hecho, tenía agendado asistir a un acto benéfico. Habría sido su gran reaparición pública tras la entrevista que concedió la madre de su sexto hijo, Gabriela, junto a Sonsoles hace unos días.

Sin embargo, Bertín ha causado baja. En estos momentos, como es natural, la prioridad del cantante pasa por la salud de su padre, al que está muy unido. Puntualizar que Enrique es un hombre coqueto y seductor, pese a su avanzada edad. De gran vitalidad y energía.

Así lo explicó Bertín hace un tiempo: "Mi padre tiene más años que un bosque, pero sigue igual de cachondo, tiene una novia… El otro día lo llamo y le digo si nos vamos a comer, y me responde: 'Es que hoy no puedo… Es que he conocido a alguien'".

Acusaciones y ADN

Después de la comentada entrevista que ofreció Gabriela Guillén en el plató de Y ahora Sonsoles, Bertín Osborne ha querido romper su silencio y desmentir las palabras de Guillén a través de la periodista Paloma García Pelayo.

Gabriela Guillén paseando por las calles de Madrid, el pasado mes de octubre. Gtres

Pelayo ha sido la encargada de hablar en boca del cantante tras las esperadas declaraciones que hizo la fisioterapeuta. "Ayer me puse en contacto con Bertín. Lo primero que va a hacer es hacerse una prueba de paternidad, me lo volvió a confirmar", comentó Paloma en primer lugar, dejando claro que el presentador de televisión sigue teniendo en mente hacerse una prueba de paternidad cuando nazca el bebé de la modelo.

En cuanto a las contradicciones que manifestó Gabriela en el tema económico, Paloma ha asegurado que "ella sabrá, porque yo la vi un poquito nerviosa cuando insistía en la cuestión económica y no supo contestarme". El cantante le ha realizado una serie de transferencias económicas para cubrir gastos desde el pasado mes de abril.

Paloma también desveló que "a Bertín no le gustó demasiado" -la última entrevista de Gabriela-, porque "me dijo que estaba cansado de la exposición, no le noté contento, no le gusta que se hable de esto". Sí le confirmó Osborne a García Pelayo que "si el hijo es suyo, se hará cargo de su manutención".

De esta manera, el exmarido de Fabiola Martínez (50) ha vuelto a recalcar cuál es su posición en todo este entramado, asegurando que no se siente cómodo cuando hablan de él.

