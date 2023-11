El vestido top y los pendientes con los que Mariló Montero eclipsa en su última fiesta

Mariló Montero (58 años) nunca pasa inadvertida. Además de por su excelente currículum profesional -con una vasta e incontestable carrera televisiva y periodística-, su exquisito gusto a la hora de vestir no cesa de copar titulares en la prensa especializada.

Objetivamente, son muchos los entendidos en moda que la definen como una mujer elegante. A esta cualidad se le puede añadir su gran carácter prescriptor, pues más allá de su profesión en los medios de comunicación, Montero ejerce, sin pretenderlo, de influencer.

Siempre que acude a un acto público, brilla con luz propia. Lo ha vuelto a hacer en su última aparición, en el marco de los premios Yo Dona, donde posa con unos pendientes y un vestido tipo top que han enamorado a sus 112.000 seguidores.

La que fuera conductora del espacio La mañana de TVE ha lucido un diseño y un complemento espectaculares, ambos de la marca de su hija, Rocío Crusset (29): Crusset.

Por un lado, Montero luce un vestido top en color negro, "de crepe beige con una manga y abertura lateral y cremallera invisible", reza la web. En concreto, el modelo Niya. Cuesta 395 euros y está fabricado en cien por cien poliéster. Mariló lo combina con nos pantalones de pinzas del mismo tono.

Los pendientes de Mariló Montero.

Con respecto a los pendientes, Mariló luce el modelo Arrow. Son de estilo Art-Dec. Son de oro, están fabricados en plata de ley y bañados en oro de 18k con una micra certificada. Son de talla única y están fabricados en España.

Fue en junio de 2022 cuando Rocío, la hija de Mariló y Carlos Herrera (66), presentó su primera y selecta colección de joyas, bajo el nombre de Crusset.

"Esta idea surge porque yo siempre me he considerado muy creativa y el complemento que me ha gustado siempre mucho es la joya, porque creo que es el que más favorece a la mujer", reconoció la joven en su charla con EL ESPAÑOL.

Para añadir: "Me apetecía crear algo personal. Quería buscar joyas que tuviesen muchísima personalidad, pero no encontraba nada que tuviese un precio un poquito accesible. Encontraba cosas por precios muy caros. Quería crear algo muy visual, muy potente. (...) Quería hacerlo muy exclusivo, muy petite. No quería hacer algo demasiado grande, no me apetecía dar tanta información. Me apetecía que fuese un poquito más conciso y selecto, pero que cada pieza tuviese fuerza. Cada pieza tiene su toque de personalidad".

