Mariló Montero enamora en su último acto público con un vestido asimétrico de hombro al descubierto

La presentadora navarra Mariló Montero (58 años) no podía faltar a la Mercedes-Benz Fashion Week de Madrid y allí, como siempre suele ocurrir cada vez que luce algún diseño, ha impresionado con un vestido negro firmado por Roberto Verino.

Además de por su excelente currículum profesional, lo cierto es que, de un tiempo a esta parte, su exquisito gusto a la hora de vestir no cesa de copar titulares en la prensa especializada. Elegancia es la palabra que mejor define a la que fue mujer de Carlos Herrera (66), amén de un gran poder suscriptor. Todo lo que promociona, termina agotándose.

Es lo que está a punto de ocurrir con el diseño que ha lucido en las últimas horas. "About last night", postea Mariló. En las imágenes, luce el vestido de Verino. Se trata de un modelo "midi asimétrico en un punto fluido ligeramente elástico color negro con tirante fruncido con argolla y un hombro descubierto".

Se explica desde la página web que está disponible en diferentes tallas y colores. Cuesta 350 euros. Sobre los cuidados en el lado, se hace constar con lo que sigue: "Lavar a mano, no frotar. No lejía. Temperatura Máxima 110 grados centígrados. Limpieza en seco con percloretileno con precaución. No se puede secar en secadora".

Las reacciones a la publicación de Montero no se han hecho esperar: "La elegancia y la profesionalidad en la más maja del mundo enteró", "Qué barbaridad", "Guapa", "Bella", "Siempre con ese porte que te caracteriza", "Insuperable", "No se puede ser más bonita".

En otro orden de cosas, lo cierto es que Mariló Montero está viviendo un excelente momento profesional. Acaba de fichar por un espacio de televisión que constituirá su regreso a TVE: La plaza. Montero compartirá colaboración con personalidades de la talla de Juncal Rivero y Terelu Campos.

