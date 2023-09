María G. de Jaime se corta el pelo tras siete años sin hacerlo: este es su gran cambio

Siete años sin cortarse el pelo, nada más que para sanearse las puntas, dan para mucho. Y es que una melena larga y cuidada requiere de mucho esfuerzo para mantenerla suave y saludable durante más tiempo. Septiembre es el mes perfecto para comenzar de nuevo y desde el equipo de Llongueras conocen el motivo por el que un cambio de look es más necesario que nunca. Dar un giro de 180 grados y apostar por un cambio de look radical para salir por completo de tu zona de confort o refrescar tu imagen con un corte súper tendencia, como el Mob-Bob.

El nuevo corte de pelo tendencia de la influencer y empresaria María G. de Jaime (27 años) es un corte medio estilo bob que se posicionará como uno de los estilos más deseados de la próxima temporada. "Me he inspirado en mucha gente que lleva este corte de pelo porque me lo hice hace tiempo y me gustó un montón. ¡A ver qué tal me queda!", explicaba la influencer emocionada antes de su cambio de look.

"Se trata de una melena bob con un largo que comienza a rozar los hombros y que crece sutilmente hacia el frontal. Está diseñado con capas invisibles y estratégicas que generan volumen y movimiento en las puntas. Este estilo es muy fácil de cuidar y perfecto para quienes quieren mantener un efecto de cabello largo por delante sin tener que lidiar con un cabello largo por detrás", explica Alberto Sanguino, Education Manager de Llongueras.

La influencer ha apostado por un corte súper tendencia como el Mob-Bob.

María G. de Jaime ha confiado en los expertos de Llongueras para cortar más de 40 centímetros su melena XL y dar paso a una melena midi súper favorecedora. "Me da mucha confianza contar con los expertos de Llongueras porque sé que lo van a hacer fenomenal y sobre todo sabía que había que hacerlo con profesionales que te dieran confianza", explicaba la influencer.

A fin de conseguir un look fresco y con movimiento, desde el equipo de Llongueras han diseñado el corte Mob-Bob que tiene un crecimiento igual de favorecedor en todo momento, perfecto para cualquier tipo de cabello en especial los finos y sin volumen. Además, es muy fácil de mantener en el tiempo ya que únicamente necesita retocar las puntas cada dos meses para poner el corte al día.

El Mob-Bob es un corte es ideal para los óvalos redondos y cuadrados, pero puede presentarse también con flequillos o frontales desfilados permitiendo adaptarlo a cualquier tipo de rostro. Además, explican estilistas de LLongueras, "es un corte muy versátil que permite hacerse todo tipo de peinados incluso recogidos pero nuestra propuesta más trendy para este corte son las grunge waves".

Para conseguir este estilo de peinado, desde Llongueras indican que "deberás aplicar sobre el cabello mojado un producto de styling (déjate asesorar por tu estilista) que te aporte textura, cuerpo, definición según tu tipo de cabello. Déjalo secar al aire o con difusor estático. Si es necesario termina con algún toque de styler combinando dos direcciones dentro en un mismo mechón".

