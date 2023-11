Gisela, embarazada de su primer hijo a los 44 años, desvela su duro proceso para conseguir ser madre

Gran noticia para Gisela (44 años). La cantante de la primera edición de Operación Triunfo está embarazada de su primer hijo junto con su pareja desde hace ocho años, José Ángel Ortega.

"Hoy es un día muy especial para mí. No sabía cómo decirlo ni en qué momento porque ha sido un poco turbulento todo, pero realmente ha llegado el día de compartir con vosotros una noticia que nos hace muy feliz y que llevábamos mucho tiempo esperando. Ahora entenderéis mi ausencia en las redes sociales", explicaba la catalana en sus stories de Instagram.

La de El Bruc ha concedido, además, una entrevista a la revista ¡HOLA! para compartir la buena nueva y desvelar el duro proceso al que se ha tenido que enfrentar para conseguir ser madre. La pareja de enamorados se enteró en agosto y, desde entonces, ambos han permanecido alejados de las redes. No ha sido hasta este 2 de noviembre cuando se ha conocido el motivo.

[Gisela, rota de dolor tras la muerte de su padre, recibe el cariño de sus compañeros de 'OT1']

Gisela, en una imagen de 2020. Gtres

La también actriz ya intentó quedarse embarazada "de manera natural" durante cinco años. No hubo manera. Sufrió dos abortos. La primera vez le dijeron que era algo "frecuente", la segunda vez fue un aborto "con el que tuve que entrar en quirófano, con todo lo que implica. Además de una sedación total...", se lamentaba.

Fue entonces cuando vio que "no funcionaba" y se puso "a buscar otras alternativas". "Con la edad, un aborto significa también todo un proceso de recuperación. Tienes que esperar, tu cuerpo tiene que restablecerse, y se nos echaba el tiempo encima", ha confesado.

Su batalla todavía no había terminado. Al mes y medio de quedarse embarazada, la cantante sufrió un desprendimiento del saco gestacional. "Fue un momento de crisis. Colapsé". Gisela ha tenido que estar dos meses en cama para recuperarse, narra, explicando que siempre tuvo el deseo de ser madre, algo que la transmite muchos "miedos" por el calvario que ha sufrido. "Todavía me cuesta mirar ropita de bebé, me cuesta creérmelo. Me da miedo hacerme ilusiones, voy con cautela", aclara.

Gisela y su pareja, José Ángel Ortega. Gtres

Ella se ha sometido a la técnica de fecundación in vitro, con la que tuvo que hacerse "cinco estimulaciones". "Eso también es un proceso de mucha hormona, con muchos pinchazos, en el que tu cuerpo sufre muchos cambios. Y de todo ese proceso solamente me quedó un embrión viable. Imagínate. Entonces, fuimos a por ese uno, que es este que está ahora aquí mismo dando caña", relata en su entrevista más personal hasta la fecha.

[Isabelle Junot: "Desde que estuve embarazada me cuido por 10, tanto en lo físico como en lo mental"]

Ha sido una larga lucha para Gisela. "Quedarme embarazada ha sido una carrera de fondo. Es un logro y es la demostración de que hay que ser fuerte día a día", subraya la artista que, sin embargo, apunta que "nadie me garantiza que vaya a salir bien".

Durante todo este tiempo, la artista siempre ha tenido el apoyo de su pareja. "José y yo hemos ido de la mano en el sentido más amplio del término. Me ha cuidado todo lo que ha podido, apoyándome emocionalmente, animándome... Y pinchándome también cuando tenía que hacerlo".

Sigue los temas que te interesan