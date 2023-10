Isabelle Junot: "Desde que estuve embarazada me cuido por 10, tanto en lo físico como en lo mental"

El próximo 19 de octubre se celebra el Día Internacional de la Lucha Contra el Cáncer de Mama y un año más, Solán de Cabras se ha aliado con la Asociación Española Contra el Cáncer para darle visibilidad a la enfermedad y a la importancia del bienestar emocional de los pacientes. Las emociones, de hecho, son el punto de partida de un proyecto solidario que cuenta con destacados embajadores, como Isabelle Junot (32 años), con quien ha podido conversar EL ESPAÑOL.

La mujer de Álvaro Falcó (39) se ha unido a Amaia Salamanca (37), Juan Avellaneda (41) y Ana Locking (53) para dar visibilidad a todas las emociones que acompañan a la enfermedad, a través de una exposición artística que tiene lugar en el Espacio Cultural Serrería Belga, de Madrid, denominada '10 emociones, 10 rosas'. La exhibición se inauguró este pasado miércoles, 10 de octubre, coincidiendo con el Día de la Salud Mental, y tendrá lugar hasta el próximo día 19, cuando se conmemora el Día Internacional de la Lucha Contra el Cáncer de Mama.

En la inauguración de esta iniciativa, este periódico conversó con Isabelle Junot, quien puso el foco en la importancia de cuidarse, física y mentalmente. En su caso, asegura que ambos aspectos siempre han sido una constante, pero confiesa que desde que quedó embarazada presta mayor atención a su salud. Por ella misma, pero también por su hija, Philippa, quien llegó al mundo el pasado 11 de junio.

[Desvelamos el nombre de la futura hija de Isabelle Junot y Álvaro Falcó (y su significado)]

Isabel Junot junto a Amaia Salamanca, Juan Avellaneda y Ana Locking. Gtres

¿Cómo ha sido formar parte de esta iniciativa y más en un año tan especial, en el que se cumple una década de la relación entre Solán de Cabras y la Asociación Española contra el Cáncer?

Es una oportunidad muy bonita poder dar visibilidad a la causa de la lucha contra el cáncer de mama. Y justo ahora, que se cumplen 10 años de esa colaboración, me encanta poder saber y aprender sobre todos sus proyectos.

De alguna manera, siempre ha estado involucrada con este tipo de iniciativas. En su familia tenían una empresa de pelucas para ayudar a las mujeres con cáncer.

Mi madre, sí.

¿Y usted? ¿Ha estado involucrada de alguna manera con este proyecto?

Sí, la intento ayudar con lo que puedo. Hubo una época en la que quiso traerlo a España y en ese momento la ayudé. Mi madre, además, tuvo miedo porque tenía el gen BRCA, que significa que tienes más probabilidades de padecer cáncer de mama y ovarios. Así que se hizo una histerectomía y una mastectomía.

Es algo que siempre vives de cerca. Por mucho que no pase directamente en tu familia, siempre hay alguien cercano que lucha contra el cáncer y es un horror.

¿Le ha dado su madre una gran lección?

Totalmente. Fue en dos tiempos distintos, hace 10 y cinco años aproximadamente. Es algo que impresiona, pero también te da un llamado de atención para saber cómo puedes cuidarte.

Isabelle Junot ha lucido un elegantísimo conjunto de Giorgio Armani, que ha combinado con unos zapatos de IQ Collection.

¿Cómo se cuida usted?

Además de las revisiones médicas, tiene que ver con el estilo de vida. En vez de ir con miedos, por más que imponga mucho, hay que cambiar la forma de afrontarlo y hacer lo que se tenga que hacer para evitarlo. Además de las revisiones, es todo lo que se implementa en el día a día, que va más allá de comer sano. Aparte de cómo comes es cómo piensas. Cómo hablas contigo misma, la relación que tienes contigo misma y con los demás, la relación que tienes con la alimentación, que no estés siempre luchando con hacer dietas, sentir culpa de no haber sido sano... Los productos que utilizas en tu día a día, que es importante que sea de calidad.

Usted lleva un estilo de vida saludable y de hecho, tiene una cuenta de Instagram dedicada a la nutrición. Pero mentalmente, ¿cómo se cuida?

Es un conjunto, la parte física y emocional. Se debe encontrar el balance y la paz interior para equilibrar las emociones. Reconocerlas, no oprimirlas... Para mí la parte mental es lo más importante. Estar en paz con uno mismo, con nuestro cuerpo, con la comida, con la gente de nuestro alrededor, el trabajo... No machacarse con el perfeccionismo.

Ahora que es madre, ¿se cuida mucho más? ¿Pone el foco en cuestiones que antes le importaban menos?

Es verdad que siempre me he cuidado, pero en el embarazo me cuidé por 10. Y lo mismo ahora. Tengo a alguien que depende de mí. Es un rol y una responsabilidad mucho más grande. Que motivación más grande que esa para cuidarme más. Tanto en lo físico como en lo mental.

¿Cómo lleva la maternidad?

Está siendo una experiencia muy bonita, la verdad. Me está encantando. Es un reto y es distinto. Pero para bien. Por muy difícil que a veces puede parecer. Por lo general, estoy feliz.

Isabelle Junot, en el encuentro organizado por Solán de Cabras y la Asociación Española Contra el Cáncer. Gtres

¿Y qué tal Álvaro como padre?

Genial, también.

¿Ha retomado cien por cien el trabajo?

Estoy intentando balancear el trabajo con la maternidad. Tengo la suerte de poder seguir trabajando porque lo hago desde casa y en cosas puntuales, como eventos. Me estoy organizando bastante bien, aunque es cierto que a veces las prioridades cambian y tengo que gestionar mi tiempo de otra manera.

¿Volvería a un talent tipo MasterChef?

No (ríe). Estoy encantada de haberlo hecho, pero en ese entonces.

¿Le cogió el gusto a la cocina?

Ya me gustaba, pero no era muy buena, siendo sincera. Tampoco soy muy buena ahora. He aprendido mucho más, pero sí aprecio mucho más el producto, la calidad, la experiencia culinaria...

Con Tamara Falcó, prima de su marido, comparte algunas pasiones: la gastronomía y la moda. ¿Han pensado en hacer algún proyecto juntas?

No.

¿Y usted? ¿Tiene pensado estrenarse en algún proyecto de ese estilo?

No lo descarto, pero no se me ha pasado por la mente ninguna idea.

Sigue los temas que te interesan