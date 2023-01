Todos los secretos de Juan Avellaneda: de su amor con un poderoso empresario al próximo gran reto de su vida

No hay nada más importante para una novia en su gran día que su vestido y, por ende, la persona que lo diseña y confecciona, con quien suele pasar horas y horas de taller y pruebas, de ilusión y nervios. Tamara Falcó Preysler (41 años) pasará por el altar el próximo 17 de junio con el empresario Íñigo Onieva Molas (33) y, para la ocasión, para vestirse de blanco en la jornada más especial de su vida, ha confiado en la prodigiosa aguja de su mejor amigo, el diseñador Juan Avellaneda (40).

Pero ¿quién es él? ¿Cuál es su formación? ¿Cómo llegó a la vida de la marquesa de Griñón? Juan Avellaneda nació en Barcelona en 1982, es empresario, diseñador de moda y estilista. Estudió Administración y Dirección de Empresas en la Universidad Abierta de Cataluña y Management Creativo en el London College of Fashion. En 2014, fundó la marca de moda Avellaneda.

El barcelonés ha logrado algo muy importante en la moda, quizá lo más para un diseñador: tener su ADN propio. Sus característicos estampados -flores, ojos, pájaros-, sus llamativos colores o el exquisito uso que hace de las sedas en sus camisas lo han posicionado en un lugar top en el fashion world.

Si bien no de manera muy mainstream, Avellaneda se ha asegurado, a estas alturas, de que no haya un vestidor de la alta sociedad española que no tenga colgando de su percha al menos una de sus prendas: desde un tuxedo, como es el caso de Nieves Álvarez (48), hasta un vestido satinado y con escotazo en la espalda, como sucede con María Pombo (28).

Su dilatada trayectoria, savoir-faire y conocimiento exhaustivo de lo armónicamente estético le han permitido desarrollar su faceta de coach de estilo en diferentes proyectos audiovisuales: Cámbiame y Operación Triunfo, entre ellos.

Juan Avellaneda conoció a Tamara Falcó hace algunos años aunque realmente su amistad se forjó en una de las experiencias más extremas y enriquecedoras de la vida de ambos: compartieron la cuarta edición de MasterChef Celebrity, donde ella resultó ganadora.

Al tratarse de un programa grabado, es imposible olvidar la increíble fiesta que la marquesa de Griñón organizó en casa de su madre, en la elitista urbanización Puerta de Hierro, para ver junto a sus compañeros y amigos, como el propio Avellaneda, la final en la que salió victoriosa.

Desde entonces, Juan ha aparecido en un sinfín de momentos de la vida de Falcó. Fue uno de los invitados a su 40 cumpleaños y formó parte activa del reality Tamara Falcó: La marquesa. En él, la hija del recordado Carlos Falcó tuvo, entre otras misiones, la aventura de reformar el palacio de El Rincón, el impresionante castillo que su padre le dejó en herencia. Para aquel reto, en el que las lámparas se caían y las humedades presidían la mayoría de las paredes, Tamy contó con la sapiencia de Juan: su salvador también en ese caso.

En el primer capítulo del reality, en el Palacio de Santoña, donde Tamara celebró su 40 cumpleaños, la marquesa deslizó una noticia en exclusiva; eso sí, con la boca pequeña: "¡Juan, enhorabuena! He's engaged -está prometido-", afirmó sobre su partner in crime. El artista catalán mantiene una discreta relación sentimental con su pareja, Sergio Corbera.

Juan Avellaneda siempre ha llevado su romance en la más estricta intimidad. En alguna ocasión, él mismo ha dejado claro que su pareja, de la que ha siempre ha recibido cariño y protección, busca el anonimato. Por ello, no se les ha visto juntos en photocalls o en los eventos a los que suele asistir el exconcursante de MasterChef Celebrity. Lo único que se conoce de Sergio Corbera es que es un empresario que se dedica a la gestión de inmuebles de lujo en el Ensanche de Barcelona.

Su enorme éxito en TikTok

A su popularidad en la moda y la televisión también hay que añadirle el que tiene en las redes sociales. La calidad de sus imágenes, la aesthetic de su feed y los consejos y opiniones sobre estilo que regala ahora en TikTok lo han convertido en todo un referente. Tan solo en la red social china ya supera la barrera de los 305.000 seguidores.

Entre sus vídeos más virales se encuentran tres: el primero, titulado ¿Te vistes conmigo con un look formal de esmoquin? El segundo: ¿Te vistes conmigo como invitado a una boda? y por último: ¿Te maquillas de forma natural y preparas la piel conmigo para ir a una boda?

Ahora Juan se enfrenta a uno de los desafíos más fuertes de su vida profesional y personal. En el plano moda, será el encargado de vestir de una de las mujeres más famosas de España, por lo que todos los ojos estarán sobre él y su trabajo. En un aspecto mucho más íntimo, el creativo tiene el reto de diseñar y confeccionar el vestido más importante que jamás haya lucido su mejor amiga, Tamara Falcó: el traje con el que se jure amor eterno ante los ojos de Dios con su husband-to-be, Íñigo Onieva.

