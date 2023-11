Tamara Falcó, sobre la maternidad: "Seguimos con la ilusión de formar una familia juntos. Depende de Dios"

La Navidad ya está a la vuelta de la esquina. Las luces, los brillos y los estampados navideños comienzan a decorar las calles de todo el mundo. Pero no hay inicio de esta época del año sin el tradicional cóctel organizado por Moët & Chandon para celebrar la "época más mágica del año".

Numerosos rostros conocidos se dieron cita en la tarde de este martes, 28 de noviembre, en el icónico hotel Mandarin Oriental Ritz Madrid. Pero de entre todos ellos, la estrella de la noche fue Tamara Falcó (42 años).

Los medios de comunicación citados esperaron hasta la llegada de la socialité que llegó a la cita con ganas de hablar y donde no esquivó ninguna pregunta: su maternidad, su reciente boda y las navidades junto a su familia.

¿Por qué brinda este año con Moët & Chandon?

Brindo porque estamos viviendo un momento super bonito Íñigo y yo. Mi familia está sana, estamos bien. La verdad es que es un momento muy bonito.

Pero hace un año no era así.

Hace un año era distinto. Hubo momentos muy complicados.

¿Cómo se presentan estas navidades? ¿Las pasará con su familia o con la de Íñigo?

Esa es la cosa. Daba por supuesto que las navidades siempre las iba a pasar con mi familia y resulta que ahora tengo que compartir. La familia de Íñigo es mi familia también, pero claro... tienes que decidir. Hemos tenido que ver que hacíamos con las navidades, si este año con la mía o con la suya. Hemos decidido que sea con la mía.

¿Se van a ir fuera?

Ah... Veremos.

Ya ha comentado que, de momento, no está embarazada.

No, pero no os pongáis tristes. Cuando venga, si viene, feliz.

¿Le molesta que le pregunten tanto por el tema?

Es parte de la tradición. Cuando estás soltera te preguntan que cuando vas a tener novio; cuando lo tienes te dicen que cuando os casáis. Ahora toca el niño.

¿Le genera cierta presión?

No, pero porque voy bastante a mi bola. Es algo que depende de Dios. Si pasa, pasa. Tengo plena confianza. Si viene, pues fenomenal. Conozco un montón de matrimonios que son felices sin niños, porque no han tenido esa necesidad.

¿Han pensado en adoptar?

No es algo que descartemos, pero no es algo de lo que hayamos hablado. Seguimos con la ilusión de formar una familia juntos. Es un momento super bonito para vivir en pareja. Realmente nos casamos en julio y es un momento muy bonito porque es reciente y hemos aprovechado para viajar.

¿Íñigo comparte la misma ilusión que usted?

Compartimos las mismas ansias por tener hijos. Nos sentimos muy realizados porque nos ha costado mucho llegar hasta aquí, no ha sido fácil. Ahora estamos con esa ilusión, pero con la calma. Lo importante es que estamos juntos y felices.

¿Qué le ha enseñado el matrimonio?

El matrimonio me ha enseñado a tener mucha paciencia. Él también la tiene. Cuando estás con novio, si no te gusta cambias de novio; aquí cambiar de marido implica otras cosas... Ya he hecho lo del juramento. Es como que me tengo que quedar y tienes que solucionar las cosas. Hay veces que te tienes que comer tu ego.

¿Quién tiene más ego?

Los dos somos muy cabezotas. Pero lo estamos resolviendo. Antes nos picábamos tres días. Ahora sabemos que lo tenemos que arreglar. No vale de nada hacerte el orgulloso, porque estamos compartiéndolo todo.

¿Qué tal están en la nueva casa?

Es un gusto. Ya estamos viviendo ahí y ha quedado muy bonita. Estamos muy contentos.

¿La ha decorado ya de Navidad?

Estoy en ello. No ha sido tan fácil encontrar el árbol de Navidad perfecto, pero esta tarde lo he encontrado.

¿Cuál es el mejor regalo que le han hecho en estas fechas?

El mejor regalo de Navidad fue cuando Íñigo vino a la misa del gallo el año pasado. Fue un regalazo de Dios.

