Mar Torres se muda a Boston tras haber sido aceptada en una prestigiosa universidad: los detalles de su nueva vida

En noviembre de 2019, hace exactamente cuatro años, Mar Torres-Fontes Fuertes (25 años), nieta de Tomás Fuertes (83), propietario de El Pozo Alimentación, tomó una decisión que marcaría un antes y un después en su vida. El candado que protegía las publicaciones de sus redes sociales -sus fotos, sus gustos, sus comentarios- fue abierto por voluntad propia y los medios de comunicación se lanzaron en tromba a por ella no sólo por ser quién era, descendiente de uno de los hombres más ricos de España, sino por quién compartía con ella su parcela más íntima.

En aquel entonces, Mar Torres vivía una discreta relación sentimental con Felipe de Marichalar (25), hijo de la infanta Elena (59) y nieto de los reyes eméritos Juan Carlos (85) y Sofía (85). Tras una etapa convulsa con la prensa y con las propias redes sociales que ella misma un día abrió al mundo, ahora Mar está en un momento muy dulce, centrada ensu futuro laboral y en su éxito personal.

Tal y como puede confirmar EL ESPAÑOL en exclusiva, la joven madrileña de raíces murcianas ha sido aceptada, tras un difícil proceso de selección, en una prestigiosa universidad americana. Será el próximo mes de enero, al concluir las fiestas navideñas, cuando Mar Torres haga las maletas, cruce el charco y comience su nueva vida en Boston, Massachusetts.

Mar Torres en una imagen de sus redes sociales.

Suffolk University

Torres-Fontes ha sido aceptada en el Master of Arts in Communication with a concentration in integrated marketing communication en la Universidad de Suffolk. "Cuando se gradúe", dicen desde la página web oficial del citado centro de estudios, "usted estará listo para el éxito profesional en publicidad y relaciones públicas, marketing corporativo y sin fines de lucro, gestión de crisis, marketing de concienciación y mucho más".

Ubicada en el corazón del centro de Boston, la Universidad de Suffolk brinda a sus estudiantes un acceso incomparable a la ciudad y todo lo que ésta ofrece. "Estamos a unos pasos de docenas de sitios históricos como Old State House, Faneuil Hall y Massachusetts State House. No tenemos límites reales para nuestro campus: Boston y Suffolk se mezclan. Eso significa que nuestros estudiantes tienen un acceso increíble a una gran cantidad de oportunidades, ya sean museos y restaurantes o pasantías y cooperativas", expresan desde el perfil de LinkedIn de la universidad, cuyos cursos tienen un precio medio de 45.000 dólares -unos 42.000 euros-.

"Nos enorgullecemos de ser una escuela personal centrada en los estudiantes, donde los profesores y administradores conocen a los estudiantes por su nombre. Nos tomamos el tiempo para reconocer la promesa de cada estudiante, descubrir qué es lo que lo motiva y construir importantes relaciones de tutoría. En Suffolk nos esforzamos por una cosa: brindar a los estudiantes las herramientas que necesitan para tener éxito, ser inteligentes y estar satisfechos en cualquier cosa que elijan hacer", concluyen.

Fuentes consultadas por este periódico afirman que Mar Torres tiene "muchas ganas e ilusión" por comenzar esta aventura americana. "Quiere viajar y ver mundo, conocer otras ciudades y culturas", sin dejar de lado el deporte y la fe, que es fundamental en su día a día. Cabe recordar que Mar Torres tiene una hermana, Marta, que hace algo más de un año sintió la llamada y hoy es religiosa. "Qué bonito ha sido ir a visitar a mi hermana Marta en este nuevo camino junto a Dios, y verla tan llena de amor de paz y de felicidad que contagia a cualquiera. Suerte la mía por tener una hermana como ella", posteó, llena de orgullo, su perfil de Instagram.

El Máster en el que Mar ha sido aceptada llega después de haberse graduado en Marketing y Comunicación en The CIS -The College for International Studies (CIS University)- y tras haber cursado en el IE el programa de Gobierno y Dirección de Empresa Familiar, que ayuda, efectivamente, a los miembros de una familia a gobernar su empresa, a garantizar la transición generacional y la integración de las nuevas generaciones en el proyecto.

Mar en el amor

Mar Torres y Felipe de Marichalar, en una imagen de archivo. Gtres

Hace un par de semanas, se publicaba la noticia de que Felipe Froilán de Marichalar y Mar Torres podrían haber vuelto a retomar su relación sentimental después de tres años de su última y definitiva ruptura. Este periódico no puede confirmar al cien por cien esta información debido al hermetismo que reina en el entorno de la heredera de El Pozo Alimentación.

Aunque sí que las personas consultadas por EL ESPAÑOL sostienen que entre ellos existe hoy y siempre existirá "el amor, el respeto y el cariño" de dos personas que se amaron durante muchos años. De hecho, a pesar de los miles de kilómetros que los separarán -él reside en Abu Dabi y ella se marchará a Boston en algo más de un mes- ambos se consideran el único amor de la vida del otro.

