Álvaro Muñoz Escassi defiende de las críticas a su amiga Genoveva Casanova: "Es una señora impecable"

Derrochando amor y felicidad en cada una de sus apariciones públicas, Álvaro Muñoz Escassi (50 años) y María José Suárez (48) se han convertido en una de las parejas de la noche de este pasado lunes, 27 de noviembre, durante la entrega de los Premios Woman en el Real Casino de Madrid.

Una ocasión en la que se le ha podido preguntar al jinete por su compañera de reality, Genoveva Casanova (47), que se encuentra en el ojo del huracán por sus imágenes con el príncipe Federico de Dinamarca (55). Absolutamente ajeno a esta amistad, de la que confiesa no tener idea alguna, el deportista sevillano no dudó en salir en defensa de la mexicana, para la que no tiene más que buenas palabras:

"Yo no tengo tiempo ni de mirar los mensajes de mi móvil. Hace tiempo que no hablo con ella. Es una maravilla de mujer, la quiero muchísimo. Yo la conozco desde hace mucho tiempo. Buena persona no, es lo siguiente, no se puede ser más linda, más bonita, más cariñosa... Es un amor, he coincidido ahora con ella en MasterChef y es de las personas que dices, 'qué bien que he estado más tiempo contigo y te conozco más'. La quiero mucho", asegura.

Álvaro Muñoz Escassi este pasado lunes en los premios de la revista 'Woman'. Gtres

"Lo que haga, bien hecho está seguro y con todo el respeto y cariño del mundo. No creo que necesite apoyo de nadie, pero si hay que apoyarla, se apoya. Si está mal, aquí estoy yo para ayudarla. Un amor. Una señora impecable", sentencia.

Y de una mujer de la que sólo puede decir maravillas a otra, su expareja y madre de su hijo pequeño, la actriz Lara Dibildos (52), que atraviesa por un momento convulso tras la detención de su exnovio, el abogado Cándido Conde Pumpido, por presunta agresión sexual, tan sólo unos días después de su ruptura sentimental.

"Hablo prácticamente todos los días con ella y está feliz, muy contenta. A nuestro hijo, que está en Estados Unidos, le dieron una beca de futbol y ha ganado la liga. Estamos superfelices, muy contentos, y la verdad es que la veo muy bien. Es muy fuerte", asegura el jinete, huyendo, con sentido del humor de los que apuntan que Lara no ha tenido suerte en el amor. "Cómo no va a tener suerte si tiene un hijo conmigo. No, perdón, pobrecita mía. No recortéis, el que tiene suerte soy yo por tener un hijo con una madre como Lara".

Su amor con María José

María José Suárez y Álvaro Muñoz Escassi posan juntos en el Real Casino de Madrid. Gtres

Aunque en esta edición la modelo no fue una de las galardonadas, el jinete tiene claro que si él fuese miembro del jurado su razón de amor, María José, recibiría todos los premios: "No puede ser más guapa, más bonita y más linda. Se echa una manta por lo alto y está buenísima, es impresionante, 'im', como dice mi amigo Jesús (Jesulín de Ubrique), 'presionante'".

Sin ocultar que la sevillana le tiene "enamoradito", Escassi reveló que, por el momento, y a pesar de los dos años y medio de felicidad que llevan juntos, "no ha hincado rodilla" para pedirle matrimonio: "Yo creo es que ella la que no quiere, aunque yo tampoco soy mucho de altar", bromea.

Con la Navidad a la vuelta de la esquina, el finalista de MasterChef Celebrity -este jueves se celebra la gran final- ha desvelado a Europa prees que, aunque todavía no tiene planes, sí aprovechará para estar con su hijo Álvaro. "Estar juntos, pasarlo en familia. Son las primeras Navidades que falta mi madre, que mi padre está solo y bueno, y cuando te faltan seres queridos es un poquito más triste porque mi madre siempre ha sido el centro de la familia y este año estamos un poquito desubicados y será un poquito raro", reconoce.

