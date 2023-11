Elsa Anka: "Cuando llegas a ciertas edades la sociedad te jubila. Hay que luchar para encontrar ese hueco"

La firma Anekke ha convertido a Elsa Anka (57 años) y Lidia Torrent (30) en las embajadoras de un proyecto muy especial. La presentación oficial ha sido este miércoles, 22 de noviembre, en el Hotel Thompson de Madrid.

"Hoy quiero resaltar los valores, la superación, la sororidad y el trabajo en equipo", ha comentado la presentadora durante la cita. Anekke se ha aliado con la Selección española de baloncesto femenino en silla de ruedas para cumplir el sueño de sus jugadoras: viajar a Japón para clasificarse en los Juegos Paralímpicos 2024.

Para ello, la marca ha donado 20.000 euros al equipo. Una ayuda con la que se acercan más al objetivo y que ha contado con dos embajadoras muy vinculadas siempre a la solidaridad. Elsa Anka se encuentra ahora en uno de los mejores momentos de su vida: unida en lo profesional junto a su hija, disfrutando de su nieta y de nuevo junto a Víctor Prat-Heirmerl.

Lidia Torrent y Elsa Anka en el evento de Anekke. GTRES

¿Cómo se encuentra?

Estoy encantada y feliz de estar aquí. Primero porque es trabajar junto a Lidia, que eso es una maravilla. Segundo por el significado que tiene estar aquí hoy, que tiene ese fondo solidario que me encanta: mujeres, superación, sororidad.

No fue difícil entonces aceptar la propuesta

Para nada. A mí me encanta hacer un trabajo que esté vinculado con una causa que sea solidaria. Eso para mi es un regalazo. Los valores que nos faltan tanto. Hoy celebramos tanto la superación como la sororidad y el trabajo en equipo de un equipo femenino de baloncesto en silla de ruedas. Es muy emotivo y tiene mucha fuerza.

¿Y cómo están ahora sus proyectos profesionales?

Desde que nació mi nieta estoy prácticamente todo el rato en Madrid. Van saliendo cosas y estoy centrando toda mi energía para seguir proyectando y que cada vez sean más potentes. En televisión termine de cubrir a Lidia en su maternidad en First Dates, algo con lo que he sido muy feliz. Me ha gustado mucho porque es muy bonito que una madre pueda cubrir a su hija en una maternidad. Es obvio que es algo que no se puede dar en todos los casos. En el nuestro, ya que tenemos la misma línea, experiencia y profesión, ha sido posible. Desde que ha nacido la niña ha sido todo muy mágico y muy bonito.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de elsa anka (@elsaanka8)

Deja la puerta abierta entonces a volver a televisión

Siempre. A mí me proponen algo de la televisión y me vengo arriba. Estoy encantada. Llega un momento en el que entiendes que hay que dar paso a las nuevas generaciones, pero también es verdad que las mujeres hoy en día, cuando llegamos a ciertas edades, estamos muy activas. Nos tenemos que dejar ver y darnos visibilidad porque llegamos a esta edad con una capacidad de emprender, de trabajar, de hacer y con muchas cosas que aportar. Antes una mujer entraba en esta etapa y ya estaba un poco retirada, quizás porque la propia sociedad te jubila. Es luchar un poco por encontrar ese hueco porque nos lo merecemos.

¿Cómo es la relación madre e hija?

Siempre ha sido de muchísima conexión y complicidad, con nuestros momentos. No todo ha sido de color de rosa. Hay veces que entre madres e hijas se crea una fricción. Hubo una época en la que rompimos nuestro cordón umbilical. Fue algo muy doloroso pero que nos unió mucho más, porque nos volvimos a reencontrar como mujeres más maduras. Duró poco pero lo vives y lo sufres. Estoy tan feliz de haber coincidido en esta vida con mi hija y con mi hijo.

¿Cómo es usted como abuela?

No pensaba que tenía esa capacidad. Pero mira... con muchísimas ganas, me tiro al suelo, voy a cuatro patas, hacerla reír... Te sale de una manera tan natural. Cuando eres madre pues si, pero siendo abuela... pues ahí me tienes en el suelo y haciendo el ruido de animalitos

Elsa Anka en el evento de Anekke. GTRES

Dicen que ser abuela rejuvenece.

Totalmente. Lo comento siempre con Arantxa de Benito, que ha sido abuela recientemente. Siempre decimos que es algo que nos ha rejuvenecido.

¿Y en lo personal? Ha sido un año complicado tras la ruptura y reconciliación junto a Víctor Prat-Heirmerl

Estoy muy bien. Esa parte de mi vida quiero reservarla ahora de manera más privada. Es una decisión. Me ha gustado mucho compartir las cosas de mi vida, pero siempre sabiendo donde estaban los límites. Te puedes mostrar como eres, pero en cualquier trabajo dejas la parte más privada de lado y en la intimidad. En este caso me apetece vivirlo de una manera más íntima. Por eso no doy muchas pistas. Estoy públicamente proyectando más sobre mi trabajo, la maternidad de mi hija, mi nieta...

