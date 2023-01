Lidia Torrent y Jaime Astrain muestran su casa: el sentimiento que les despierta y su decoración

Lidia Torrent (28 años) y Jaime Astrain (34) están viviendo el momento más dulce de sus vidas. El nacimiento de su primera hija, Elsa, el pasado mes de noviembre, convirtió el 2021 en el año más especial de todos. No solo sellaban una relación duradera que se dio a conocer a mediados de 2019, también emprendían una nueva etapa como familia.

Los meses previos a la llegada al mundo de la niña fueron muy agitados para la pareja, ya que no solo tuvieron que prepararlo todo, además emprendieron una mudanza en pleno verano. La barcelonesa y el madrileño dejaron atrás el que era su hogar y se instalaron en una casa cargada de luz en el centro de Madrid que, desde entonces, han ido decorando con mimo.

Tal y como desvelaron a través de sus redes sociales, ellos se encargaron de darle forma a la casa. De hecho, Jaime fue el encargado de hacer los planos decorativos, pues nadie mejor que él para satisfacer sus necesidades y las de su bebé. El resultado no podía ser mejor pues, como ha mostrado la firma de muebles en la que han confiado, Banak, las estancias están cargadas de calidez.

Detalles del salón-comedor que del piso de Lidia Torrent y Jaime Astrain. Banak

De todas las habitaciones, la que más miradas acapara es la del salón-comedor, pues es ahí donde de manera habitual se pasan más horas, el corazón de la casa. Lidia y Jaime se han esforzado para que sea un espacio cómodo, que invite a estar en él y sea el escenario de muchas veces junto a su bebé.

Las paredes de color blanco combinan a la perfección con muebles de tonalidades beis y elementos metálicos. Así es el sofá Sibai, un chaise longue de estilo nórdico y color crudo, con cuatro plazas y mullidos asientos, valorado en casi 3.500 euros. La estancia se completa con una original mesa de centro compuesta por dos piezas, de madera y metal y una alfombra blanca.

Justo al lado se puede encontrar la zona de comedor, presidida por la mesa Cuzco (1.300 euros), de madera blanca y patas metálicas en negro, y acompañada por unas elegantes sillas a tono, mullidas y de color beige llamadas Nuren (232 euros cada una).

"Esta casa me transmite mucha paz y el querer estar en ella. Al final no ha dejado de ser el primer sitio en el que iba a estar nuestra hija, entonces era importante para nosotros, el darle forma. Nos ha ilusionado bastante desde el principio", cuenta Lidia Torrent en una conversación con la empresa de decoración. "También queríamos que fuera un hogar, tanto como lo fue el anterior. Sobre todo porque iba a ser la primera casa en la que se iba a criar nuestra hija y lo hemos sentido con esta casa", añade Jaime, que con sus palabras da a entender la importancia que le da al sentimiento hogareño.

Detalles del piso de Lidia Torrent y Jaime Astrain en Madrid. Banak

La elección de los colores parece que fue idea de Torrent por lo que ella misma añade: "Me apetecía que fuera todo de un color crudo, neutro, para que me hiciera sentir paz cuando entrara en casa, que fuese diáfano, que hubiese mucha luz. Para mí eso era importantísimo, me da mucha armonía visual".

Unos requerimientos que han logrado con creces no solo en el salón, también en el dormitorio, donde las paredes blancas combinan con muebles en tonos beige como el cabecero Xela (515 euros), decorado con un ribete negro, o el gran espejo de pie que tienen junto a la cama, con marco de madera, en el que pueden echar un último vistazo a sus looks antes de salir de casa.

En cuanto a la decoración, Lidia Torrent y Jaime Astrain han apostado por elementos en color negro, creando contraste con la calidez de las estancias, así como por plantas. Eso sí, parece que buena parte de las que han elegido son artificiales, perfectas para una pareja tan ocupada como la suya, pues entre sus deberes como padres primerizos y sus carreras profesionales seguro que el regar las plantas no está entre sus prioridades.

