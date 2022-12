El problema de salud que ha llevado a Lidia Torrent al hospital durante su baja de maternidad

Lidia Torrent (29 años), muy activa en redes sociales, mantiene al día a sus seguidores sobre sus actividades mientras está temporalmente alejada de la televisión. La presentadora, que fue madre por primera vez el pasado mes de octubre, se encuentra de baja maternal y ha sido sustituida en First Dates por Elsa Anka (57); todo queda en familia. Feliz y atravesando un momento muy dulce, la catalana ha sufrido un pequeño contratiempo de salud que no ha dudado en compartir para evitar preocupaciones innecesarias.

Nada tiene que ver con el postparto, ella misma ha explicado que últimamente sufría fuertes dolores de espalda y decidió consultar al médico al ver que no remitían para descartar que se tratara de algo importante. Quizá en un primer momento pensó que de tanto llevar en brazos a la pequeña Elsa su cuerpo se había resentido.

Lo mejor con el fin de salir de dudas es consultar a los profesionales de la medicina. "Finalmente, lo del otro día no era un muscular, así que ayer estuve en el hospital echándome un vistazo", confesaba en su Instagram. Allí le hicieron unos análisis y comprobaron que no había razón para alarmarse. Lidia subió una divertida foto mientras esperaba los resultados.

Lidia, en una simpática foto desde el hospital. Redes sociales

Poco después, añadía el tratamiento que precisaba para acabar con esa dolencia que tantas molestias le estaba provocando. "Parece que todo está bien, pero aún así tenía la espalda del revés así que he vuelto a fisioterapia, con Dani. Os prometo que no lo hay igual que él en Madrid". Salvo este incidente, la famosa camarera del programa de ligoteo de Cuatro está disfrutando mucho de estos primeros meses de maternidad junto a su pareja, Jaime Astrain (34). Cuenta con la inestimable ayuda de su progenitora, Elsa Anka, que cuida del bebé cuando ella necesita salir. Desde que vino al mundo la pequeña, se ha visto a la pareja en algunas fiestas, lo que ha provocado fuertes críticas por parte de algunos seguidores. En una de las ocasiones Lidia se defendía de esta manera: "Mi hija nació hace 12 días. Tengo compromisos y trabajo. Fue una cena y no una fiesta. Se quedó con su abuela, mi madre, dos horas. Estoy con la bebé las 24 horas, le doy el pecho así que pasamos día y noche pegaditas y estoy entregada a ella y a la maternidad en cuerpo y alma".

Al margen de estas polémicas, Lidia Torrent cierra uno de los años más especiales de su vida, a nivel personal y también a nivel profesional. Además de First Dates, a principios de 2022 tuvo la oportunidad de convertirse en una de las presentadoras del reality Secret Story 2. Se espera que se reincorpore a su programa estrella en 2023.

