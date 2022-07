Lidia Torrent denuncia que perdió un trabajo por estar embarazada: "No estoy inválida, sigo funcionando"

La presentadora Lidia Torrent (28 años), hija de la modelo Elsa Anka (56), está atravesando por uno de los momentos más felices de su vida. Su felicidad junto al influencer y colaborador de televisión Jaime Astrain (34) se ha visto magnificada por la noticia de su embarazo. En los próximos meses, la joven traerá al mundo a una niña a la que pondrá de nombre como a su madre, Elsa.

Pero, entre tanto, Lidia ha tenido que lidiar -y valga la redundancia- con una noticia más que desagradable para cualquier mujer, especialmente si está embarazada. Según ha desvelado ella misma en su cuenta de Instagram a modo de denuncia, ha perdido un trabajo simple y llanamente por encontrarse en estado de buena esperanza.

"El otro día tuve la oportunidad de volver a trabajar presentando con una empresa con la que me siento como en casa y quería agradecerles que hayan vuelto a contar conmigo aunque esté embarazada. Y digo esto porque, desafortunadamente, en otro caso no ha sido así, dado que teniendo ya una presentación cerrada, decidieron prescindir de mí", señala la camarera del programa First Dates.

[Los secretos de Lidia Torrent en First Dates: la 'camarera' que quiso ser criminóloga]

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Lidia Torrent Anca (@lidiatorrentanca)

"Estar embarazada no significa estar inválida. Sí que es cierto que hay gestaciones complicadas, de riesgo y tormentosas en las que evidentemente tu día a día y vida profesional se ven afectadas por motivos obvios. En mi caso, estoy teniendo un embarazo bueno, en el que, pese a las náuseas del principio, ardores, acidez o más cansancio del usual al estar de pie mucho rato, no me imposibilitan en absoluto seguir funcionando", prosigue.

Y continúa: "No estoy forzando la máquina, no hago sobreesfuerzos, escucho a mi cuerpo, le doy lo que me demanda, lo cuido y respeto pero tengo la gran suerte de poder decir que están siendo meses dulces y no está habiendo problemas ni complicaciones", continúa.

"Así que quería que constase este 'gracias' a las empresas que, contando con nosotras, nos están dando la mano e indirectamente apoyando en esta decisión elegida de ser madres en pro a nuestra vida personal", concluye Torrent.

Este post ha recibido el aplauso de otras mujeres famosas -embarazadas o no- como Violeta Magriñán (28), que está a la espera de que llegue su pequeña Gala, Elsa Anka, "orgullosa" de su hija Lidia, Alejandra Prat (45) o la deportista olímpica Ana Peleteiro, quien desveló hace más o menos un mes que estaba esperando su primer hijo junto a su pareja, el también atleta francés Benjamin Compaoré (34).

Sigue los temas que te interesan