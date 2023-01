El conjunto lencero de Pilar Rubio que enloquece las redes es de Selmark y está súper rebajado

El 8 de julio de 2021, Sergio Ramos (36 años) y Pilar Rubio (44) emprendieron su camino hacia una nueva vida lejos de la capital española. El futbolista cerró su fichaje por el París Saint Germain y la familia al completo se mudó a la ciudad francesa para comenzar su aventura gala.

Bien desde allí o cuando regresa a España por motivos profesionales -acaba de estrenar con gran éxito en Antena 3 la nueva temporada de El Desafío-, Pilar da cumplida cuenta de cómo es su día a día a través de la red. Todo lo que publicita se agota a los pocos minutos: sabido es que Rubio es una gran suscriptora y su red social, una excelente plataforma para lucirse.

Es lo que ha hecho la mujer de Sergio Ramos en su última publicación. "And I’m feeling good", ha posteado la presentadora, en inglés. Una frase que, traducida al castellano, significa: "Y me siento bien". Rubio acompaña su post con una imagen en la que aparece, espectacular, luciendo su ropa interior. En concreto, un sujetador y una braguita de la firma viguesa Selmark, con la que lleva colaborando cuatro años.

Una publicación compartida de Pilar Rubio (@pilarrubio)

En la instantánea, Pilar Rubio luce, por un lado, un sujetador "bandeau con copa y sin tirantes. Su diseño hace que no se deslice y siempre esté en su sitio. Con un exquisito diseño inspirado en una mujer elegante, seductora y atrevida. Su blonda floral de origen europeo y efecto mate genera un efecto muy favorecedor para la piel", como se puede leer en la página web.

Costaba inicialmente 51,95 euros, pero ahora puede ser tuyo por 41,56. Está disponible en color verde, negro, blanco y rojo, y, en cuanto a la fabricación, está hecho con poliamida y elastano.

Por otro lado, la braguita es "culotte tanga con un exquisito diseño inspirado en una mujer elegante, seductora y atrevida. Su blonda floral de origen europeo y efecto mate genera un efecto muy favorecedor para la piel".

Como el sujetador, la braga se puede pagar en cómodos tres plazos, y cuenta con una importante rebaja, pues puedes adquirirla por 19,16 euros, mientras que antes costaba 23,95. También está en diferentes tallas y colores.

Las reacciones a la publicación de Pilar Rubio han llenado, en cuestión de minutos, su muro de Instagram: "No puedes ser más guapa, Pilar", "Impresionante", "Tipazo, my friend". Eso sí, también ha recibido la que fuera presentadora de Operación Triunfo duras críticas por su estética: "Estás perdiendo tu propia esencia con tanto retoque", "Con tanto photoshop y editando las fotos no pareces tú", "Dios, le han cambiado la cara, no parece ella. Retoque a retoque te hacen tener una cara que no es la tuya".

