Pilar Rubio deslumbra con un 'total look' de casi 6.000 euros en la Semana de la Moda de París

Desde el pasado verano, Pilar Rubio (43 años) está viviendo en París con su marido y sus cuatro hijos, Sergio Jr. (7), Marco (6), Alejandro (3) y Máximo Adriano (1), a causa del fichaje de Sergio Ramos (35) en el Paris Saint-Germain.

Por esto, la colaboradora de televisión, gran apasionada de la moda, no ha dejado pasar la oportunidad de acudir a la Semana de la Moda de París.

Concretamente, ha acudido al desfile de Givenchy con un llamativo estilismo entero de color rojo de pies a cabeza que ha revolucionado a los allí presentes, así como a las redes sociales tras publicar ella misma imágenes en su cuenta de Instagram.

La colaboradora de El Hormiguero acudió al desfile de la firma de moda francesa para triunfar, y supo escoger a la perfección las piezas de la marca que iba a lucir. Para apoyar y promocionar a los anfitriones, Pilar Rubio escogió un total look de color rojo ardiente, el cual ella define como "su color favorito". Así lo publicaba en un post de Instagram.

Este estilismo ha llamado poderosamente la atención, y han sido muchos los que se han preguntado en las últimas horas por el precio de las distintas prendas. Según los más expertos, el conjunto estaría rondando la cifra de 6.000 euros.

Concretamente, el look estaba formado por un jersey de cuello alto con el monogra 'G' característico de la firma, con un precio de 690 euros; un pantalón a conjunto con un precio de 790 euros; una chaqueta de 1.190 euros; unas botas Shark Lock de 1.795 euros.

Finalmente, ha completado su outfit con un bolso con el detalle de la cremallera plateada de 1.250 euros. En total la suma es de 5.715 euros.

Horas antes del desfile, la mujer de Sergio Ramos no dudó en publicar un vídeo sobre su proceso de preparación, en el cual, además, enseñaba la invitación de Givenchy a nombre de Madame Pilar Rubio.

Sin embargo, tal y como se puede comprobar en una de sus publicaciones, su peinado corrió a cuenta de la estilista María Roberts, CEO de Studio25. La presentadora optó por una sencilla melena suelta y lisa recogida, pero con un toque especial: en uno de sus laterales, se colocó horquillas plateadas en distintas direcciones.

La experta María Roberts explicaba lo siguiente sobre el peinado de la presentadora: "He querido mantener el cabello liso para que brille y se aprecie lo sano que está, aportando una ligera textura para dar algo de cuerpo y que no pierda todo el volumen. La raya en medio está absolutamente inspirada en el desfile y las horquillas plateadas distribuidas solo a un lado de la cabeza se colocan de esta manera para crear un tocado lateral que aporte un toque fresco que respete la identidad de Pilar y también tenga esencia de la propuesta de la colección. He querido crear esa unión que contenga ambos conceptos y plasmarla en su cabello".

