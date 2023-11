Enrique, el padre de Bertín Osborne, ya está en casa: su día a día y el cuidado de las tres hermanas del cantante

El pasado jueves, 9 de noviembre, se celebró en Barcelona una cena benéfica organizada por la ONG Amic y la Fundación Doctor Iván Mañero. Uno de los rostros conocidos que, como buen solidario, había aceptado, de buen grado, asistir a este magno acontecimiento -festejado en la Masía Can Magí de San Cugat del Vallés-, era Bertín Osborne (68 años).

El cantante de rancheras, de rabiosa actualidad tras su inminente nueva paternidad -y en pleno cruce de acusaciones con la futura madre de su sexto hijo, Gabriela Guillén-, tenía la firme intención de viajar a la Ciudad Condal, pero un contratiempo personal se lo impidió: el ingreso de urgencia en un hospital de su padre, Enrique Ortiz López-Valdemoro (95), a causa de un malestar tras la ingesta de unos medicamentos.

Osborne ni se lo pensó y canceló todo compromiso. Tal como se detalló entonces, López-Valdemoro, tras sentir cierto malestar, fue trasladado al centro e ingresado en el momento. Se le reajustó la dosis de medicación y se le practicaron algunas pruebas. Horas después, el pasado viernes, día 10, el progenitor de Bertín fue dado de alta, como ha confirmado EL ESPAÑOL.

Enrique Ortiz, padre de Bertín Osborne, en una imagen de archivo. Gtres

Sólo fueron unas horas de ingreso, pero para Enrique, acostumbrado a estar en su casa y ser dueño de su vida, se hicieron eternas, como confía a este medio una fuente de total solvencia. El mismo viernes por la mañana, el padre de Osborne fue trasladado a su hogar, situado en pleno corazón de Madrid, cerca del estadio Santiago Bernabéu.

A su lado, como siempre, sus cuatro hijos; Bertín -único vástago varón-, María Teresa Ortiz Osborne -VIII condesa de las Navas-, Marta Ortiz Osborne y María de la Luz Ortiz Osborne. Detalla una fuente de total solvencia que tanto ellas como Bertín se turnan para no dejar solo a su padre, quien siempre se ha negado a abandonar su casa para ser atendido en un centro con cuidados más profesionales.

Los hermanos Osborne están profundamente unidos y tienen toda su atención en el bienestar del patriarca y pilar fundamental: Enrique. De un tiempo a esta parte, Bertín pasa más tiempo en la capital de España -su residencia fija está en Sevilla- por la salud de su progenitor. Ortiz López-Valdemoro es un hombre enérgico, con una mala salud de hierro, buenos amigos y rutinas muy marcadas.

Le encanta dar paseos y salir a comer a buenos restaurantes. El padre del artista acude con mucha frecuencia a su establecimiento de confianza, situado cerca del Paseo de la Habana, y siempre pide la misma mesa. Quienes lo conocen, destacan de él su afeite personal y su tremenda coquetería.

Imagen de Bertín Osborne abrazando a su padre, Enrique, emitida en Telemadrid.

De hecho, tal como se detalló en el espacio de Antena 3 Y ahora Sonsoles, le molestó de alguna manera convertirse en noticia por un bache de salud: él tiene un espíritu tremendamente joven.

"Mi padre tiene más años que un bosque, pero sigue igual de cachondo, tiene una novia… El otro día lo llamo y le digo si nos vamos a comer, y me responde: 'Es que hoy no puedo… Es que he conocido a alguien'", explicaba el propio Bertín, hace un tiempo, en una entrevista.

Narró Osborne que movió ciertos hilos para indagar sobre esa mujer que su padre había conocido. De entrada, Bertín se encontró con la negatividad de su progenitor a facilitarle detalles. Tras una larga investigación, el artista pudo conocer que se trataba de la profesora de francés que el propio Enrique había contratado para aprender este idioma.

Bertín y su difícil juventud

El cantante de rancheras durante uno de sus últimos recitales, en Alfaro. Gtres

La vida de Enrique Ortiz López-Valdemoro merece ser contada. Nació en el año 1928 y proviene de una familia con una situación económica bastante desahogada. Con el transcurso del tiempo, asumió los títulos de VIII conde de Donadío de Casasola y VII conde de las Navas, que le habían sido heredados. Contrajo matrimonio con María Teresa Osborne y Marenco, quien era la nieta paterna del II conde de Osborne. María Teresa falleció en 1991.

Muchas son las crónicas que destacan que la relación de Bertín y su padre ha pasado por estadios complicados y por etapas menos fluidas. La juventud del cantante se escribió en términos de rebeldía.

"Bertín Osborne y su padre tuvieron una relación complicada porque él fue muy rebelde en su adolescencia. Al final tomo la decisión de echarlo de casa y tuvo que irse a vivir a Madrid con una de sus tías", relató Cristina Cifuentes (59) en el programa Hormigas Blancas que se realizó en honor al artista.

